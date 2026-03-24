Vest o smrti istaknutog glumca Radoje Čupić potresla je domaću javnost. Umetnik je preminuo 23. marta, a biće ispraćen na večni počinak u sredu, 25. marta, na Gradskom groblju u Novi Sad, gde je i rođen.

Potresne reči ćerke: „Bio si dobar, a neki su to koristili“

Njegova ćerka Sara oprostila se od oca dirljivim pismom koje je mnoge rasplakalo. Kroz lične uspomene i svakodnevne sitnice opisala je odnos pun ljubavi, ali i tuge zbog gubitka.

- Upravo ti zveči alarm za lekove, dakle, sedam sati je uveče. Telefon ti inače zvoni i stižu obaveštenja, kao da ćeš moći svima njima da odgovoriš. Ležim i razmišljam da li si ti zaista bio toliko čudesan čovek ili samo ja to mislim jer si moj tata? Ni ja na svoje poruke ne odgovaram, ali čitam šta ljudi pišu o tebi i oni kažu da si bio čudesan i dobar. Svi dodaju to dobar. Bio si dobar i naivan. Neki su to koristili, među njima sam bila i ja. Znala sam da ako tebe nešto pitam, da će to sigurno moći. Znala sam da ako mene nešto zanima da ćeš ti to sigurno znati. Naučio si me svašta i ono najbitnije, a to je da se bez humora tone. Tog dana, par sati pre nego što ćeš otići, ja sam proverila da li si zaista tu i znam da jesi bio tu, jer sam uspela da te zasmejem. Posle sam razmišljala da li si se pravio samo zbog mene, ali to nije bitno, jer to znači da si makar razumeo.

- Danas kada smo obavljali sve te silne administrativne obaveze, gledala sam kroz prozor auta svet kako živi svoj život i pitala se Bože kakvi su, zar ne znaju šta se desilo? Sada je sve mirno, ali ne onako kao kad gledamo film u tišini ili kad te nema jer si negde, radiš. Ovo je neki novi mir, samo tvoj. Mučio si se mnogo, hteo si još i nisi se dao, zato imam osećaj kao da te je neko uzeo. Ipak, kad god se pogledam u ogledalo vidim da si i dalje tu. Tvoja Šušumiga.

Biografija

Dramski umetnik rođen je u Novom Sadu 3. februara 1958, gde je završio osnovnu školu, gimnaziju i Akademiju umetnosti i klasi profesora Dejana Mijača. Kao pozorišni glumac, ostvario se u više od 80 predstava, a zabeležio je i pedesetak filmskih i televizijskih rola. Poslednju rolu odigrao je u filmu "Žetva".

Bio je član ansambla Narodnog pozorišta, Subotica, Narodnog pozorišta, Sombor (1985-1999), a od 1999. godine stalni je član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, gde je bio prvak drame, ali i direktor drame. Režirao je nekoliko predstava. Penzionisao se 160. izvođenjem predstave Džandrljiv muž u februaru 2023. Oprobao se i na televiziji i filmu.

Kako se navodi na sajtu njegove matične kuće SNP, nosilac je skoro svih nagrada za glumu koje postoje u Srbiji, od kojih ovom prilikom izdvajamo samo dve poslednje - nagradu "Predrag Peđa Tomanović" i godišnju nagradu SNP za glumu.

Video: Sećanje na glumca Raoja Čupića