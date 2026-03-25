Iako je prošlo gotovo dve decenije od smrti, ime Danilo Lazović i dalje izaziva emocije kod publike širom regiona. Slavni umetnik preminuo je 2006. godine u 55. godini, ostavivši iza sebe suprugu i četvoro dece, ali i bogatu karijeru koja se i danas pamti.

Uloge koje se ne zaboravljaju

Publika ga pamti kao jednog od najdarovitijih i najvoljenijih glumaca, čije su role ostavile snažan trag u domaćoj kinematografiji. Već na početku karijere dobio je zapaženu ulogu u kultnoj seriji Otpisani, koja mu je donela veliku popularnost.

Rođen je 25. novembra 1951. godine u Brodarevo, a diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beograd 1974. godine. Iste godine započeo je profesionalnu karijeru koja će ga svrstati među najznačajnija imena domaće scene.

Tokom karijere bio je član Narodno pozorište u Beogradu, a publika ga je gledala i na scenama Atelje 212 i Zvezdara teatar.

Ljubav kao iz filma: „Nju ću da oženim!“

Iza uspešne karijere krila se i velika ljubavna priča. Njegova supruga Branka bila je njegova najveća podrška, iako se retko pojavljivala u javnosti.

Danilo Lazović u seriji Porodično blago

Njihovo upoznavanje imalo je gotovo filmski zaplet. Sve je počelo na Zlataru, gde je Lazović boravio zbog radničkih igara u organizaciji FAP. Tada je ugledao Branku Milošević, koja je stigla sa kulturno-umetničkim društvom sa Cetinja, i kroz šalu izgovorio rečenicu koja će se kasnije pokazati proročkom: da će baš nju oženiti.

Iako je sve počelo kao šala, početkom osamdesetih godina njih dvoje su zaista stali na „ludi kamen“.

Porodica kao najveća vrednost

Branka i Danilo izgradili su skladan brak iz kog su dobili četvoro dece — Milenu, Jelenu, Vuka i Miloša. Uprkos popularnosti i brojnim obavezama, glumac je privatni život čuvao daleko od očiju javnosti. Nedavno se na društvenim mrežama pojavila retka porodična fotografija porodice Lazović, koja je izazvala brojne reakcije. Ono što je mnoge posebno dirnulo jeste toplina i bliskost koju slika prenosi.

Posebnu pažnju kasnije je privukao njegov sin Vuk, koji je krenuo sportskim putem. Rođen 1988. godine u Beograd, karijeru je započeo u rukometnom klubu RK Partizan, gde je ostvario zapažene rezultate.

