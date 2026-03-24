Povodom Svetskog dana pozorišta, u petak 27. marta 2026. godine, Atelje 212 otvara svoja vrata za sve zainteresovane posetioce. Želja kolektiva je da verna publika otkrije i upozna kako poznate, tako i one skrivene prostore jednog od najznačajnijih teatara na ovim prostorima. Ovo jedinstveno iskustvo omogućiće posetiocima da zavire iza kulisa i otkriju tajne pozorišne zgrade koja decenijama oblikuje našu kulturnu scenu.

Arhitektura i istorija kao dramaturški sistem

Tokom obilaska, posetioci će imati priliku da se upoznaju sa specifičnom arhitekturom pozorišta i saznaju više o njegovoj bogatoj istoriji. Program obuhvata posetu radionicama i svim prostorima u kojima predstave nastaju – od prve kreativne ideje do finalne scenske realizacije na obe pozornice. Kroz šetnju zgradom, gosti će steći dublje razumevanje 70 godina dugog kulturnog nasleđa Ateljea 212, mesta gde je započela moderna istorija našeg teatra.

Atelje 212 Foto: Anđa Brstina

Zgrada pozorišta je zamišljena i modelovana kao složen dramaturški sistem, gde je svaki arhitektonski element zasnovan na ideji o specifičnoj upotrebi i životu kuće. Obilazak najvažnijih prostorija otkriće šta je sve ovaj prostor predstavljao kroz decenije, ali i kakve mogućnosti otvara za buduće vreme koje je pred nama.

Stručno vođenje i akcijske cene ulaznica

Stručnu šetnju kroz istoriju i prostor pozorišta vodiće tim stručnjaka: prof. dr Radivoje Dinulović, Gordana Goncić, Marija Jevtić i Goran Mirković. S obzirom na to da je broj posetilaca ograničen, preporučuje se blagovremena prijava. Kao poseban poklon publici, tokom čitavog dana u Ateljeu 212 biće omogućena kupovina ulaznica za omiljene predstave po specijalnim, akcijskim cenama. Srećan Svetski dan pozorišta!

