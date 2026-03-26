Poetsko-muzičkim programom „Živa reč ‒ Pero i Miloš Zubac”, održanim 20. marta u Gradskoj biblioteci Čačak, svečano je otvoreno 63. Disovo proleće i obeležen Svetski dan poezije.

Prvo prolećno veče u kalendaru za 2026. godinu bilo je ispunjeno stihovima i uspomenama jednog od bardova srpske i jugoslovenske poezije, velikog Pera Zupca, ali i melodijom koju su publici doneli njegov sin Miloš Zubac i iskusni muzičari Milanka Nastasović, Predrag Dmitrović, Đorđe Bubnjević i Nemanja Nešić.

Program koji je, u skladu sa svečanim povodom, bio omeđen Disovom „Nirvanom” i „Možda spava”, dao je i taktove pesama koje je uz gitaru izvodio Miloš Zubac, pesnik i kantautor. Osim poezije oca i sina, među kojima su se izdvojile pesme „Otac na balkonu”, „Povratnici u ljubav”, „Povratak Mostaru”, u program su uvrštene i melodije sa Kosova i Metohije, pa su se tako mogle čuti „Prošetalo zlato materino”, „Rasti, rasti moj bore zeleni”, „Košare” i dr.

Poseban utisak je ostavio Pero Zubac kada je govorio stihove pesme „Šta si ti meni”. „Ti si moje veliko proleće, ono iz pesme Sjaj u travi”, započeo je svoju ljubavnu poemu nastalu prošle godine, šeretski i sa osmehom dodavši „otkud ljubavne pesme meni sad, ja ne znam...”

Pripovedni segmenti koje je Zubac „prosijavao kroz svoje gusto sito sećanja” govoreći o događajima i ličnostima koji su obeležili jugoslovensku kulturu 70-ih, učinili su ovo veče posebnim.

Publika je tako saznala i zašto je pesnik tek sad prvi put stigao na Disove svečanosti. „Začuđujuće je, ja sam prvi put na Disovom proleću, a za to ni Biblioteka ni grad Čačak nisu krivi. U mojoj zlatnoj mladosti, kao što je svaka mladost zlatna, u Jugoslaviji je bilo puno festivala i mene su prvo pozvali na Goranovo proljeće, koje se održavalo uvek u isto vreme kad i Disovo. Treći put kada sam tamo bio sa 27 godina, dobio sam Goranov vijenac i kao najmlađi dobitnik sam pozivan svake naredne godine. I ja sam se svaki put odazivao... Nije kriv Čačak, krivo je Goranovo proljeće”, kazao je Zubac, dodavši na kraju da bi voleo da i sledeće godine bude gost Čačku i velikom Disu.

