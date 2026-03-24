Film„Projekat Očajnički pokušaj“ (Project Hail Mary) za veoma kratko vreme izdvojio se kao jedan od najvećih bioskopskih hitova sezone, kako na domaćem, tako i na globalnom nivou.

Već nakon prvog vikenda prikazivanja, film se u Srbiji pozicionirao među vodeća tri naslova u bioskopima, potvrđujući snažan interes publike. Reakcije jasno govore da je reč o naslovu koji se preporučuje „od usta do usta“, uz epitet pravog bioskopskog spektakla koji se mora doživeti na velikom platnu.

Projekat Očajnički pokušaj

Pozitivan prijem prati i kritika, koja „Projekat Očajnički pokušaj“ već naziva jednim od najupečatljivijih SF ostvarenja godine.

Ovakav uspeh prati i impresivan globalni rezultat. Film je debitovao sa oko 140 miliona dolara zarade širom sveta, čime je ostvario najveće bioskopsko otvaranje u 2026. godini. Istovremeno, postao je i najuspešnije ostvarenje studija Amazon MGM do sada, kao i jedno od najjačih otvaranja za originalni (nefranšizni) film u poslednjih nekoliko godina .

Pored toga, film je oborio više značajnih rekorda, uključujući najbolje otvaranje u karijeri rediteljskog dvojca Fil Lorda i Kristofera Miilera, kao i najveće martovsko otvaranje za film koji nije deo postojeće franšize. Iako nije nadmašio rekord koji drži „Openhajmer“, svrstao se među retke originalne naslove koji su ostvarili ovako snažan start.

„Projekat Očajnički pokušaj“ time potvrđuje da publika i dalje snažno reaguje na velike, originalne priče, a njegov uspeh u Srbiji i regionu jasno pokazuje da je upravo ovaj film jedan od ključnih bioskopskih događaja godine.

