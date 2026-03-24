Za koncert u Sava centru poznatog svetskog ansambla Lords of the Sound, 25. marta 2026. sa početkom u 20.00, ostalo je još malo mesta. Nastupiće sa programom filmske muzike „The Music of Hans Zimmer“ koji obuhvata najpoznatije kompozicije muzičkog genija, Hansa Cimera.

Za sve nastupe Lords of the Sound, kako u Srbiji tako i u inostranstvu, uvek vlada veliko interesovanje publike. Ulaznice se mogu nabaviti na sajtu tickets.rs i na blagajnama Ticket Visiona.

Lords of the Sound Foto: Marko Obradovic Edge

Program „The Music of Hans Zimmer“ obuhvata muziku iz kultnih filmova među kojima su: „Pirati sa Kariba“, „Dina“, „Spajdermen 2“, „Mračni vitez“, „Interstelar“, „Šerlok Holms“, „Perl Harbor“, „Gladijator“, „Inception“,„Spirit“, „Call of Duty: Modern Warfare 2“, „Madagaskar“, „Kralj lavova“, „007: Nije vreme za umiranje“, „Supermen - Čovek od čelika“,….

Na koncertu nastupaju muzičari simfonijskog orkestra „Lords of the Sound“ uz izuzetne instrumentaliste i vokale koji uvek oduševljavaju publiku svojim izvođenjem.Koncert „The Music of Hans Zimmer“ je uzbudljivo putovanje u svet jedinstvenih melodija, koje na scenu donosi izuzetnu atmosferu filmskih remek-dela u izvođenju simfonijskog orkestra.

Hans Cimer je jedan od najuticajnijih i najistaknutijih autora savremene filmske muzike.

