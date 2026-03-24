Peta i poslednja sezona Emijem nagrađene Max Original humorističke serije„Komičari“ (Hacks) imaće premijeru u petak, 10. aprila na HBO Max striming platformi. Nove epizode dolaziće u ponudu jednom sedmično, a 1. i 8. maja emitovaće se po dva nastavka. Finale serije nas očekuje u petak, 29. maja.

Nakon netačnih i neprimerenih medijskih izveštaja o njenoj navodnoj smrti, Debora Vens (Džin Smart) i Ava (Hana Ajnbinder) vraćaju se u Las Vegas odlučnije nego ikad da učvrste Deborino nasleđe kao komičarke.

U stalnoj postavi vraćaju se dobitnici nagrade Emi Džin Smart, Hana Ajnbinder i Pol V. Dauns, zatim Megan Stalter, za Emi nominovani Karl Klemons-Hopkins, Mark Indelikato i Rouz Abdu. Uz njih se pojavljuju i Emi nominacijama ovenčani Robi Hofman, Toni Goldvin, Kejtlin Olson, Kristofer Mekdonald, Džejn Adams, Loren Vidmen, Popi Liu, Džoni Sibili, Luenel, Anđela I. Gibs i Kejtlin Rajli. Glumačkoj ekipi pridružuje se i gost Kristofer Brini.

Seriju „Komičari“ kreiraju i vode dobitnici nagrade Emi Pol V. Dauns, Lusija Anijelo i Džen Statski. Dauns i Anijelo su izvršni producenti kroz svoju produkcijsku kuću Paulilu, Statski kroz First Thought Productions, a među izvršnim producentima su i dobitnici nagrade Emi Majkl Šur (Fremulon), Dejvid Majner (3 Arts Entertainment), Morgan Sakit, Džo Mande, Ajša Muharar, Nejtn Jang i Ešli Glejzer. Produkcijski studio je Universal Television, deo Universal Studio Groupa.

