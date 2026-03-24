U organizaciji udruženja za promociju umetnosti AfterLight, nakon uspešnih prethodnih izdanja, AfterLight market donosi svoje najveće i najznačajnije izdanje do sada – BloomEra, koje će 29. marta u prostoru Ložionice okupiti umetnost, kreativnost i humanost na jednom mestu.

U okviru izložbeno-prodajnog segmenta, posetioci će imati priliku da istraže raznovrsne radove od slikarstva, ilustracije i fotografije, preko keramike i autorskog nakita, do odeće i dizajnerskih predmeta. Market okuplja veliki broj pažljivo odabranih autora, a njegov kurirani pristup stavlja fokus na autentičnost, kvalitet i savremeni izraz domaće i regionalne kreativne scene.

Program ovog izdanja dodatno će obogatiti i interaktivni silent disco, koji će posetiocima pružiti jedinstveno iskustvo i novu dimenziju doživljaja prostora i plesa.

Foto: Marina Lovrić Jančević

Poseban akcenat ovog izdanja stavljen je na humanitarni deo programa. U saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, AfterLight će ugostiti štićenike Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj. Za njih će biti organizovane posebne kreativne radionice koje će voditi umetnici, sa ciljem da im kroz umetnost pruže prostor za izražavanje, igru i stvaranje lepih uspomena.

Ovom programu pridružiće se i muzički umetnici i javne ličnosti poput Amne, Angelline, Džordžija i drugih, koji će provesti vreme sa decom kroz druženje i neformalno zajedničko iskustvo, doprinoseći stvaranju toplog i podsticajnog okruženja.

Istovremeno, organizuju se i humanitarne radionice za odrasle, gde učesnici kroz donacije direktno doprinose podršci Zvečanskoj. U okviru marketa biće postavljen i poseban humanitarni štand, na kojem će se prodavati donirani radovi izlagača, a sav prihod biće usmeren Centru.

AfterLight market ovim izdanjem dodatno potvrđuje svoju ulogu platforme koja povezuje umetnost i zajednicu, stvarajući prostor u kojem kreativnost dobija i svoju društveno odgovornu dimenziju.

Ulaz na događaj je besplatan, a program traje od 15 do 21 čas.

