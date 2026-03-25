Beograd se oprašta od Stanoja Drmka, poznatijeg pod nadimkom Čarli, koji je preminuo 16. marta 2026. godine u 66. godini. Čovek koji je bio oličenje autentičnog duha prestoničkog asfalta, javnosti je bio poznat po kaskaderskim podvizima i upečatljivim epizodnim ulogama u nekim od najvažnijih domaćih filmskih ostvarenja.

Njegovo lice ljubitelji domaće kinematografije pamte iz filmova "Crni bombarder", "Tri palme za dve bitange i ribicu" i "Do koske", kao i iz popularne serije "Porodično blago". Pored umetničkog imena, prijatelji su ga zvali i Emilio la Stanoje Čarlington, a u čituljama koje su osvanule u dnevnoj štampi, od njega su se oprostili članovi teniskog kluba "Gazela" i ekipa iz novobeogradskih blokova 19a i 23.

Duhovni učitelj sa uličnog fakulteta

Posebno dirljiv osvrt na život i karakter Stanoja Drmka dao je njegov dugogodišnji prijatelj Aleksandar Bilanović. On je kroz seriju anegdota na društvenim mrežama opisao Čarlingtona ne kao čoveka iz biblioteke, već kao "najvećeg mangupa i bukvarski primerak stare gradske bitange".

Prema Bilanovićevim rečima, Drmak je bio „bog smeha i zajebancije“, čovek koji je život čitao sa neverovatnom oštroumnošću. Njegova biografija bila je živopisna – od šverca skupocenih bundi do saradnje sa legendarnim kaskaderom Batom Kamenim. Bio je poznat po tome što je u žaru uličnih sukoba i policijskih intervencija uvek pronalazio bizarne i duhovite načine da ostane slobodan, dok su njegove originalne tetovaže postale deo urbane legende.

Anegdote koje se pamte

Bilanović se prisetio i Stanojeve neverovatne duhovitosti. Tokom jedne šetnje kroz novobeogradske blokove i lokalne birtije, sreli su starog poznanika koji se žalio kako mu se u životu ništa ne menja i da već dve decenije živi sa majkom. Stanoje mu je na to, u svom stilu, odgovorio pitanjem koje je postalo kultno u njihovom krugu: "Kako to da još nemate dece? King!"

Iako je u životu umeo da bude težak i da, kako navodi njegov prijatelj, "zameša čorbuljagu" iz ličnih razloga, Drmak je ostao voljen zbog svoje iskrenosti i crvenog, uličnog humora.

Nasleđe marginalnih heroja

Stanoje Čarli Drmak rođen je 18. oktobra 1960. godine, a njegov odlazak označava kraj jedne ere autentičnih gradskih likova. Bilanović je svoj oproštaj završio rečima zahvalnosti za sve naučene lekcije o životu koje se ne mogu naći u knjigama:

"Čarli, hvala ti iz srca za sve ulične mudrolije i ludila, pijanstva i tuče, i crvenu krv, i marginalnim likovima sa kojima si me upoznao. Da nisam sa tobom prošao sve te zgode i nezgode, život bi mi bio jaaaako osiromašen."

Ovim rečima, uz pozdrav "Hasta la proksima, kerido amigo" (Do sledećeg puta, dragi prijatelju), Beograd je ispratio čoveka koji je bio mnogo više od običnog statiste – bio je heroj detinjstva jedne generacije koja je odrastala između betona i filmskog platna.

