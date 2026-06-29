Slušaj vest

Glumicu Isidora Minić publika pamti kao nežnu, autentičnu i potpuno prirodnu devojku iz kultnog filma "Lajanje na zvezde", ali iza tog prepoznatljivog lica krije se priča koja nosi mnogo više od jedne uloge - priča o gubitku, tišini, odrastanju bez majke i životu koji nije išao onim tokom koji je zamišljala.

I dok su mnoge njene koleginice otvoreno govorile o porodici, braku i deci, Isidora je oduvek birala drugačiji put - onaj u kojem privatno ostaje zaštićeno, a emocije se dele retko i pažljivo. Upravo zato, kada je jednom progovorila o majčinstvu, njene reči su odjeknule snažno.

Isidora sa ocem i majkom Foto: Privatna Arhiva

Bez dramatike, ali sa iskrenošću koja se retko čuje, priznala je:

„Žao mi je što nemam decu, ali prosto se nije desilo i ne moram da mislim da mi je zbog toga život propao.“

U toj jednoj rečenici staje čitava filozofija njenog života - prihvatanje bez samosažaljenja. Za nju roditeljstvo nikada nije bilo pitanje forme, pritiska okoline ili produžetka loze, već nešto mnogo dublje.

Govorila je da je na stvaranje porodice gledala kao na čin zajedništva - kao na trenutak u kojem dvoje ljudi stvaraju „nešto svoje“, biće kojem daju bezuslovnu ljubav. Ipak, život je imao drugačije planove.

Ljubav joj je, kako sama kaže, došla kasno.

„Kasno sam upoznala čoveka s kojim bih volela da se to desi. Sad je dibidus kasno“, rekla je iskreno, bez pokušaja da ublaži realnost.

U njenim rečima nema gorčine, ali ima onog tihog „šta bi bilo kad bi bilo“ koje mnogi prepoznaju.

Zanimljivo je i to što je, u pokušaju da pronađe utehu, često razmišljala o svetu u kojem živimo danas.

1/6 Vidi galeriju Isisdora Minić Foto: Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić, Marina Lopičić

„Neki put me i uteši kada vidim gde ovaj svet hrli…“, rekla je, osvrćući se na ubrzane promene, klimatske krize i opšti osećaj nesigurnosti.

U toj perspektivi, njen nedostatak majčinstva dobija novu dimenziju - ne kao lični neuspeh, već kao životnu okolnost koja možda ima i svoje razloge.

Ali, iako je to bol koju je naučila da nosi, postoji jedna rana koja je nastala mnogo ranije i koja je, na neki način, oblikovala sve ostalo.

Isidora je ćerka legendarne glumice Neda Spasojević, žene koja je važila za jednu od najlepših i najtalentovanijih umetnica bivše Jugoslavije. Njene uloge u filmovima poput Banović Strahinja, „Kad budem mrtav i beo“ i „Valter brani Sarajevo“ ostavile su neizbrisiv trag.

Međutim, njena životna priča prekinuta je prerano.

Neda Spasojević preminula je u 41. godini, nakon borbe sa kancerom, svega nekoliko meseci nakon snimanja filma „Banović Strahinja“. Iza nje su ostali suprug, poznati slikar Bane Minić, i mala Isidora – devojčica koja je tada imala samo osam godina.

Gubitak majke u tom uzrastu ostavlja trag koji se ne briše – ali kod Isidore on ima još jednu, specifičnu dimenziju.

Ona svoje majke - gotovo da se i ne seća

„Da mama nije bila glumica i da nema tih filmova u kojima je igrala, ne znam da li bih je se sećala“, rekla je jednom prilikom.

Ta rečenica nosi težinu koju je teško opisati – jer ne govori samo o gubitku, već i o odsustvu uspomena.

Seća se fragmenata – kako ju je budila ujutru, nekih sitnica koje više liče na senke nego na jasne slike. Nema razgovora, nema zajedničkih trenutaka kojih može svesno da se priseti. Ostale su stvari – poput svilenog penjoara koji i danas čuva - i sećanje na bolest koja je promenila sve.

Jedan od najpotresnijih trenutaka iz njenog detinjstva jeste onaj kada je saznala da joj je majka preminula.

„Nana me je probudila i rekla: "Sine, mama je umrla." Nisam znala kako da reagujem. Suze su išle same, ali sam ih brisala jer me je bilo sramota“, ispričala je.

Ta dečja zbunjenost, instinktivna reakcija bez razumevanja - možda najbolje opisuje koliko je rano bila primorana da se suoči sa gubitkom.

Zanimljivo je i to da je dugo skrivala činjenicu da je ćerka slavne glumice. Na Akademiji nije želela da je iko posmatra kroz prizmu njenog porekla.

Želela je da uspe sama

„Moja majka mi je podarila talenat, ali sam morala da ga opravdam“, rekla je, priznajući da je sama sebi postavila zadatak da dostigne njen nivo ili barem da je ne razočara.

I uspela je da izgradi karijeru bez oslanjanja na poznato ime.

Nakon „Lajanja na zvezde“, nizale su se uloge u filmovima i serijama poput „Točkovi“, „Balkanska braća“, „Potera za sreć(k)om“, „Selo gori, a baba se češlja“, „Metla bez drške“, „Pljačka Trećeg rajha“ i „Pevačica“.

Ipak, za razliku od mnogih, ona nikada nije gradila imidž kroz privatni život. Nije bilo skandala, nema ispovesti na naslovnim stranama – samo rad, uloge i povremene, retke rečenice koje otkrivaju mnogo više nego što na prvi pogled deluje.

U tim rečenicama krije se žena koja je naučila da živi sa nedostatkom, ali i da ga ne pretvori u gorčinu.

Možda upravo zato njena priča deluje tako snažno.

Jer nije priča o tragediji, već o prihvatanju.

O tome da život ne mora da izgleda onako kako smo ga zamišljali da bi bio vredan.

I o tome da neke praznine ostaju zauvek, ali da se, uprkos njima, može živeti ispunjeno.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

VIDEO: Holivudska glumica obišla Zlatibor