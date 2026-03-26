Na današnji dan navršava se tačno 10 godina otkako nas je napustio Marinko Madžgalj, umetnik čiji je osmeh postao simbol jednog vremena. Dvorište pozorišta "Atelje 212" danas krasi njegov mural, smešten uz legende poput Zorana Radmilovića i Bore Todorovića. Prilikom otkrivanja ovog spomen-obeležja, medijima se obratila njegova majka Mirjana Madžgalj, ne skrivajući suze.

"Oni su sve ovo krili od porodice, ali Marinkova najbolja drugarica Maja Đinović me je zvala da odaberem fotografiju za mural. Svi su ga znali po osmehu od uva do uva koji je obarao s nogu," rekla je kroz kroz suze Mirjana Madžgaljza Kurir televiziju i istakla da joj je danas najveća radost unuka Sara, koja se bavi baletom, ali da bol za sinom ne prolazi.

MAJKA MARINKA MADŽGALJA U SUZAMA: Ja njega ČEKAM! Nikad neću prihvatiti da nije tu!

"Budim se i idem da spavam s njim. I dalje ga čekam. Nijedna majka ne može to da prihvati. Znam da bi on rekao: "Ma daj, nemoj, kevo." On je i dalje moja zvezda vodilja."

Rani život i muzički koreni

Marinko Madžgalj je rođen 1978. godine u Beogradu, ali je detinjstvo i ranu mladost proveo u Kotoru, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Od malih nogu pokazivao je neverovatan talenat za muziku, što ga je kasnije definisalo kao svestranog umetnika. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesorke Gordane Marić, a njegova generacija iznedrila je neka od najznačajnijih imena današnje scene.

Uspon u svetu glume i televizije

Karijeru je započeo u pozorištu, gde je ostvario zapažene uloge u predstavama kao što su "Hasanaginica", "Šine" i "Sedam i po". Ipak, šira publika ga je zavolela kroz televizijske ekrane. Njegova uloga Čedomira Itkovića u seriji "Crni Gruja" postala je antologijska, dok je u seriji "Ranjeni orao" pokazao svoju romantičnu i nežnu stranu, osvojivši srca gledalaca širom regiona. Bio je jedan od retkih glumaca koji je podjednako dobro plivao u komediji, drami i mjuziklu.

Muzički fenomen: Flamingosi

Uporedo sa glumačkom karijerom, Marinko je 2005. godine sa svojim bliskim prijateljem, voditeljem Ognjenom Amidžićem, osnovao grupu "Flamingosi". Ovaj duo postao je pravi pop-fenomen. Pesmom "Ludi letnji ples" zamalo su otišli na Evroviziju, a njihovi hitovi poput "Lumperaj" i "Obala" i danas se rado slušaju. Marinkova virtuoznost na gitari i topao vokal učinili su ga miljenikom muzičke publike.

Ljubavni život i porodica

Marinkov privatni život bio je pod budnim okom javnosti, naročito tokom braka sa proslavljenom glumicom Dubravkom Mijatović. Njihova ljubavna priča važila je za jednu od najlepših na javnoj sceni, a krunisana je 2009. godine rođenjem ćerke Sare. Iako se par kasnije razišao, ostali su u korektnim odnosima, posvećeni odgajanju svoje naslednice. Pred kraj života, Marinko je bio u srećnoj vezi sa crnogorskom novinarkom Lanom Sekulić.

Prerani odlazak i večna uspomena

U leto 2015. godine dijagnostikovan mu je rak pankreasa. Uprkos teškoj bolesti, do poslednjeg dana nije gubio vedrinu i nadu. Preminuo je 26. marta 2016. godine u Beogradu, ostavivši iza sebe neutešnu porodicu, kolege i hiljade obožavalaca. Danas, deceniju kasnije, njegovo ime ostaje sinonim za harizmu, dobrotu i onaj čuveni "osmeh od uva do uva" koji, baš kao što njegova majka kaže, i dalje vodi sve koji su ga voleli.

