Kultna serija Vruć vetar i danas drži pažnju publike, iako su prošle više od četiri decenije od njenog prvog emitovanja. Reprize se gledaju gotovo podjednako kao nekada, a likovi su i dalje deo svakodnevnih razgovora.

Glumica Vesna Čipčić, koja je igrala u ovom ostvarenju, svojevremeno je govorila o iskustvima sa snimanja i otkrila kako je izgledala atmosfera iza kamera.

U jednom od intervjua priznala je da je i sama iznenađena dugovečnošću ovog projekta.

„Sa velikim zadovoljstvom se prisećam rada na toj seriji. Bila je izuzetno gledana već tada, ali iskreno – nisam mogla ni da zamislim da će se i danas emitovati, i to ne samo kod nas već širom regiona. Iako sam još tada, čitajući scenario, videla da je tekst izuzetno kvalitetan, nisam očekivala ovakav odjek“, rekla je glumica.

Govoreći o tome zbog čega serija i dalje osvaja gledaoce, Čipčićeva je istakla da ključ leži u kombinaciji humora i ozbiljnog pristupa radu.

Vesna Čipčić i Miodrag Petrović Čkalja u seriji Vruć vetar Foto: Printscreen/Youtube

„Pre svega, to je komedija, a takav sadržaj ljudi najradije prate. Život često nije ni lak ni lep, pa nam je potrebno da makar kroz ekran zavirimo u nešto vedrije. S druge strane, tada se radilo mnogo temeljnije. I danas ima dobrih serija, ali tempo života je ubrzan i često se sve radi na brzinu. Nekada se svakom projektu pristupalo sa mnogo više posvećenosti, pa zato te serije i danas traju“, objasnila je ona.

Posebno emotivno govorila je o saradnji sa legendarnim glumcem Miodragom Petrovićem Čkaljom, sa kojim je delila brojne smešne trenutke tokom snimanja.

„Čkalja je bio neverovatno duhovit i šarmantan. Žao mi je što tada nisu postojali telefoni kao danas, jer bi toliko toga ostalo zabeleženo. Imao je samo jednu zamerku na mene – što pušim. Stalno mi je prigovarao zbog toga, ali kada je shvatio da ne odustajem, iznenadio me je poklonom iz Švedske – tabakerom, upaljačem i damskom pepeljarom za tašnu. Uz to je smislio i pesmicu: ‘Bila je lepa Vesna, al’ toga nije bila svesna…’ Umesto kritike, dobila sam poklon“, ispričala je kroz osmeh.

Video: Čkalja i Dara Bubamara u emsiji kod Minimaksa