Glumac Radoje Čupić kremiran je danas na Gradskom groblju u Novom Sadu.

Radoje Čupić preminuo je u ponedeljak u 68. godini, a njegovom poslednjem ispraćaju prisustvovali su članovi porodice i mnogobrojna robina i prijatelji.

Mnogi prisutni su primetili da na umrlici nije bilo napisano ko je ožalošćen od porodice, čak ni ime njegove ćerke koja se od oca oprostila dirljivom porukom na Fejsbuku.

Ispraćaj Radoja Čupića na kremaciju:

Pored ćerke, Radoje je iza sebe ostavio i sina.

Pred samu kremaciju govor je održalo nekoliko glumčevih kolega sa kojima je godinama sarađivao u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu.

Nakon govora, Radoje je ispraćen uz muziku i gromoglasan aplauz prisutnih.

Radoje Čupić rođen je u Novom Sadu 3. februara 1958, bio je srpski glumac i pozorišni režiser. U rodnom gradu završio je osnovnu školu, gimnaziju i Akademiju umetnosti. Kao pozorišni glumac, ostvario se u više od 80 predstava, a zabeležio je i pedesetak filmskih i televizijskih rola.