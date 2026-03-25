Slušaj vest

Zadužbina “Momčilo Momo Kapor” će tradicionalno i ove godine, na dan rođenja našeg književnika i slikara, 8. aprila dodeliti nagradu za književnost.

Eminentni žiri u sastavu: Radmila Stanković, Muharem Bazdulj i Vule Žurić odlučili su koja dela ulaze u najuži izbor, a odluka o ovogodišnjem laureatu će biti doneta početkom aprila.

Nakon razmatranja književnih dela koja su objavljena na srpskom jeziku tokom prethodne dve godine, žiri je u najuži izbor uvrstio romane Hane Piščević „Igračka-plačka“ i Sanje Savić Milosavljević „Martin udio“, te knjigu eseja Ljubice Arsić „Goli i obučeni“.

Momo Kapor Foto: Zadužbina Momo Kapor

Ova tri naslova su se, po mišljenju žirija, izdvojila iz obimne i pažnje vredne književne produkcije kako svojom vrednošću, tako i poetičkim i tematskim srodnostima sa književnim stvaralaštvom pisca čije ime ova ugledna nagrada nosi.

“Eseji naše cenjene i višestruko nagrađivane spisateljice Ljubice Arsić donose svojevrsnu modnu istoriju svetske i domaće književnosti ispripovedanu duhovitim, izuzetno živim i eruditskim dezenom obojenim tonom. Prvi roman Hane Piščević najavljuje spisateljicu koja će svojim originalnim pripovedačkim glasom i te kako imati šta i umeti kako da kaže o svetu u kome nije samo sve teže živeti, već i o kome je sve teže samosvojno i umetnički verodostojno pripovedati. Dok je Sanja Savić Milosavljević na sebe preuzela težak zadatak da bude književni glasnogovornik ljudi koji su iz predratnih i ratnih vremena u neveselu sadašnjost, sem sećanja i svesti o pravim razmerama pretrpljenih gubitaka, u sebi poneli malu, prostonarodnu najčistiju nadu.” ističe se u saopštenju žirija povodom romana koji su ušli u najuži izbor.

Nagrada Momo Kapor Foto: Anja Zelić

Cilj Zadužbine je da podrži književnike koji su u današnjem vremenu pojava kakva je bio Momo Kapor, tako da će žiri pažljivo odabrati i proglasiti osmog laureata za književnost koji će se naći među eminentnim književnicima koji su do sada dobili nagradu, i to: Emir Kusturica, Peter Handke, Dragan Jovanović Danilov, Labud Dragić, Nele Karajlić, Vesna Goldsvorti i Đorđe Matić. Nagrada Momo Kapor za književnost ne samo da pruža priznanje talentovanim piscima, već služi i kao podsticaj za dalje istraživanje i stvaranje. Ona je simbol podrške kreativnosti i kulturnog bogatstva.

Zadužbina „Momčilo Momo Kapor” je osnovana nakon Momine smrti i već 16 godina radi sa ciljem da trajno čuva i neguje uspomenu na našeg velikog pisca i slikara, koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskoj književnosti, istoriji umetnosti i kulturi, uopšte. U srpskoj književnosti je bio prisutan više od tri decenije, a bio je jedan od najpoznatijih i najčitanijih srpski pisaca, uz čija dela su stasale mnoge generacije. Moma je postao svojevrsni fenomen u jugoslovenskoj književnosti 1975. godine, kada je objavio svoj prvi roman “Foliranti” i od tada su se nizala brojna književna remek dela, a neka od njih su ekranizovana ili su deo pozorišnih repertoara.