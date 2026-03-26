Glumica Eva Ras rođena je u Subotici tokom Drugog svetskog rata, a njeno detinjstvo obeležili su teški uslovi, neimaština i strah za goli život. Najveći porodični šok usledio je kada je Eva imala svega dve godine, kada ih je otac Robert napustio priznajući da je gej.

O tom najranijem periodu Eva je ispričala svojevremeno sledeće:

„Kad pomislim na detinjstvo, setim se Drugog svetskog rata koji je divljao Evropom. Svi su se radovali što sam došla na svet, a u isto vreme i plakali, jer su bili uplašeni za naše živote. Majka Margita mi je kasnije pričala kroz kakve smo muke prolazili – da nismo imali ogrev, hranu, obuću”.

O samom trenutku očevog odlaska, glumica se priseća:

„Čudno će zvučati, ali sećam se tog rastanka, iako sam bila beba. Majka me je držala u naručju, a ja sam znala da mi je taj čovek koji stoji pored nas otac. Očekivala sam da me uzme, ali nije učinio. Mislila sam da sam kriva za njihov rastanak i da me otac ne voli. Međutim, to nije bio razlog zbog kog nas je napustio. Priznao je majci da je homoseksualac i otišao od nas.”

Susret sa ocem i njegovim partnerom nakon dve decenije

Punih 20 godina nakon što je napustio porodicu, Eva se zajedno sa svojim suprugom ponovo susrela sa ocem, koji je tada živeo sa svojim emotivnim partnerom. Ubrzo posle ovog susreta, glumica je trajno prekinula kontakt sa ocem, prvenstveno zbog toga što je njena majka pretila samoubistvom.

„Moj muž i ja smo zajedno otišli kod njega. Prošlo je 20 godina. U njegovom stanu bio je i njegov partner, jedan fin i lep mladić od 35 godina. Robert je imao 42. Nisam bila iznenađena, jer mi je majka pričala da je otac gej i da živi sa muškarcem. On je krio to od svih zbog vremena u kome je živeo. To je bio naš prvi susret od kako me je ostavio. Rekao mi je: 'Da nije bilo Drugog svetskog rata i da si rasla u mojoj blizini, nikad ne bih dozvolio da budeš glumica.' To je ujedno bio i naš poslednji susret.”

Niz tragedija i iznenadni gubitak supruga

Evu su kroz život pratile ogromne tragedije, a prvi veliki udarac usledio je smrću njenog supruga. Njen suprug, koji je imao srčane probleme od rođenja i čak 32 ožiljka na srcu, iznenada je preminuo u pedesetoj godini.

„Suprug mi je preminuo 1982. Ispratio me je na voz u Budimpeštu, gde sam išla da snimam film. Po povratku kući skinuo je mantil i pao mrtav. U tom trenutku sam bila u Novom Sadu, a za njegovu smrt saznala sam tek dva dana kasnije. Mojoj majci bilo je čudno što se muž nije javljao i dolazio u posetu, a to je uvek radio dok sam ja bila na putu. Otišla je u policiju, obili su vrata i zatekli ga mrtvog u stanu. Imao je 50 godina”, prisetila se Eva.

„Tri godine sam bila potpuno luda i van sebe. Nikada do tada nisam pomišljala da ćemo umreti. Ćerka Kruna teško je podnela očevu smrt, imala je samo 14 godina.”

Smrt roditelja i neprebolni odlazak ćerke Krune

Nakon supruga, usledio je gubitak i oba roditelja, i to iste godine. Ipak, od svih tragedija, najveći životni bol doneo joj je gubitak ćerke Krune koja je preminula u Parizu. Telo nesrećne devojke dopremljeno je u Beograd zahvaljujući finansijskoj pomoći Ministarstva kulture.

O smrti svojih roditelja Eva je rekla: „Majka je preminula 15. septembra 1986, a otac 11. novembra iste godine. Kada je otac saznao da je majka umrla, pio je alkohol da bi okončao svoj život.”

O nejasnim okolnostima pod kojima je izgubila ćerku i crnini koju zbog toga trajno nosi, glumica je izjavila:

„Nikada neću saznati kako je preminula. Francuska policija me je posle mesec dana istrage obavestila da je umrla prirodnom smrću. Zašto i na koji način, ne znam ni danas. Šta god da se desilo, ja sam joj majka i ona će uvek biti moja ćerka. Ministarstvo kulture je platilo da se njeno telo doveze iz Pariza u Beograd, jer nisam imala novca. Od tada nosim crninu i nisam je skinula jer žalost ne može da prođe. Ta crnina me štiti od svih nasrtljivaca. Kada je neko u crnini, ljudi su manje grubi prema njemu.”

