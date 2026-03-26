Romantična komedija sa elementima crnog humora "Drama", u režiji Kristofera Borglija, premijerno će biti prikazana 1. aprila u produkciji "Blitz filma", nakon čega će se naći na repertoaru širom zemlje. U centru radnje je mladi par čija se veza suočava sa ozbiljnim testom uoči venčanja. Kako se datum venčanja približava, njihova svakodnevica se pretvara u niz preispitivanja u kojima se granice između istine i lične percepcije brišu, a napetost raste.

Foto: Blitz Film



- U odnosima sa onima koji su nam najbliži trebalo bi da budemo u mogućnosti da podelimo sve, kako se zaista osećamo i ko smo zaista. Drama istražuje tu ideju kroz odnos dvoje ljudi koji su ludo zaljubljeni, ali možda nikad nisu razmišljali da druga osoba može biti složenija nego što izgleda. To je priča o moći ljubavi, emocijama koje ne možete kontrolisati i koliko sve postaje komplikovano kad se osećanja sukobe s razumom - naveo je reditelj.

Naslovne uloge poverene su Robertu Patinsonu i Zendaji, a kako navodi protagonista filma, ključni obrt zasnovan je na jednom trenutku koji menja tok veze.

- Mislite da poznajete nekoga, a onda jedna rečenica promeni sve. Odjednom ne možete da se vratite na ono što je bilo pre i počinjete da preispitujete sve u šta ste verovali - istakao je Patinson.

