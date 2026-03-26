Na današnji dan 1993. godine, napustio nas je srpski pozorišni i filmski glumac Taško Načić, majstor komedije i omiljeni junak generacijama gledalaca.

Proslavio se u matičnom pozorištu "Atelje 212" ulogama u "Kralju Ibiju", "Radovanu III", "Čudu u Šarganu", "Kafanici sudnici, ludnici" i u mnogim filmovima, među kojima je najzapaženija bila uloga u "Davitelju protiv davitelja".

Rođen je u Kruševcu 7. aprila 1934. godine, a preminuo je 1993. godine u 58. godini. Obeležio je kinematografiju na ovim prostorima, iako neke uloge ipak nije mogao da dobije.

Taško je iza sebe ostavio samo jednu glavnu ulogu - i to Pere Micića, glavnog junaka filma "Davitelj protiv davitelja".

Kako su pisali mediji, glavni problem bila je njegova visina. S obzirom na to da je bio visok 192 centimetra često nije mogao da se uklopi u likove, pa mu neki reditelji nisu davali uloge ili su za njega nalazili neke druge.

- Svestan sam da, zbog svoje spoljašnjosti, ne mogu da igram ljubavnike niti heroje. Potpuno sam siguran da nikada neću biti Hamlet - rekao je Taško Načić u jednom od retkih intervjua.

- Smatram da vezivanje za nečiji izgled ide na prvu loptu. Važnije je šta čovek iznutra može da uradi. Dobro, ne kažem da izgled ne može pomoći, ali dobro se sećam kad sam, kao student akademije, gledao Hudožestveni teatar. Davali su fragmente, i Tarasova je glumila Anu Karenjinu. Tarasovoj je tada bilo oko šezdeset i nešto godina, bila je golema, debela. No, posle jednog minuta predstave, to vam nije smetalo i pred sobom ste zaista imali Anu Karenjinu - ispričao je Taško početkom devedesetih.

Scenario filma "Davitelj protiv davitelja" napisan je sa idejom da će Taško Načić tumačiti glavnog (anti)heroja, infantilnog prodavca karanfila koji se noću pretvara u davitelja, ubicu svih koji ne vole karanfile. Njegovu jezivu majku igra Rahela Ferari, a tu su i Srđan Šaper, Sonja Savić, Nikola Simić...

- Slobodan Šijan je u pisanju scenarija sa Nebojšom Pajkićem, čini mi se, mislio na mene. Davši mi ga na čitanje, pitao me kako mi se sviđa. Rekao sam da je izuzetan, na šta je on uzdahnuo i rekao: "Znaš, da ga nisi prihvatio, ne bih ga ni radio" - otkrio je Načić u jednom intervjuu.

