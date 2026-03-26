Danas, 26. marta, navršava se punih 10 godina otkako nas je napustio čuveni umetnik Marinko Madžgalj, a porodica i prijatelji okupili su se na Novom bežanijskom groblju.

Na pomen su došle i kolege pokojnog glumca Nebojša Ilić, Jelena Đokić, Milica Mihailović... ali i jedan od njegovih najboljih prijatelja, voditelj Ognjen Amidžić koji je groblje napustio pre opela.

Inače, na groblje su prvi i došli Amidžić i majka pokojnog Madžgalja, kao i njegova sestra Ljubica koju ne viđamo često u javnosti.

Ljubica je sve vreme krila lice ispod velikih naočara, a tokom pomena je pričala sa kolegama Marinka.

VIDEO: Desetogodišnji pomen Marinku Madžgalju: