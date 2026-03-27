Pre 27 godina, 24. marta 1999, NATO je započeo bombardovanje tadašnje SR Jugoslavije bez odobrenja Saveta Bezbednosti Ujedinjenih nacija čija Povelja zabranjuje upotrebu sile osim u slučaju odluke Saveta bezbednosti ili samoodbrane od napada pri čemu ni jedan ni drugi uslov nisu bili ispunjeni u ovom slučaju.

U toku 78 dana agresije, SR Jugoslavija je bila pod neprekidnim napadima 16 zemalja članica NATO-a, gađani su mnogi civilni objekti među kojima su bile i bolnice, škole i kuće, a mnogi civili su izgubili živote, dok su drugi ostali sa trajnim fizičkim i emocionalnim ranama. Ova bolna sećanja na bombardovanje preplavila su umetnost, a mnogi filmovi su nastali kako bi nas podsetili na te teške trenutke.

Ranjena zemlja

"Ranjena zemlja" je film snimljen 1999. godine koji je režirao Dragoslav Lazić, a scenario je pisao Gordan Mihić. U filmu su korišćeni istiniti snimci NATO agresije na SR Jugoslaviju.

Priča prati zbivanja u jednom beogradskom skloništu za vreme bombardovanja 1999. godine. Sudbine ljudi, žena i dece, izmeštenih iz svojih svakodnevnih života, prepliću se sa potresnim dokumentarnim svedočanstvima koje jedan TV reporter, čiji su dete i žene u skloništu, beleži širom razorene i opustošene Srbije. U teskobnoj atmosferi podzemnog skloništa, odvijaju se drame, rađaju se ljubavi i prijateljstva, broje se oboreni avioni i projektili, iščekuju vesti o sinovima na frontu, smenjuju se strepnja, nada i očajanje i sve to, obojeno posebnim humorom, sliva se u veliku metaforu o jednoj ranjenoj zemlji.

Film je okupio plejadu velikih srpskih glumaca kao što su Nebojša Glogovac, Žarko Laušević, Vera Čukić, Petar Kralj, Dragan Jovanović, Bata Živojinović, Dragana Turkalj i drugi.

Nebeska udica

"Nebeska udica"je snimljena 2000. godine u režiji Ljubiše Samardžića. Glavne uloge tumače Nebojša Glogovac, Ana Sofrenović i Nikola Kojo. Film je bio jugoslovenski kandidat za Oskara, za najbolji film van engleskog govornog područja za 2000. godinu.

Radnja se odvija tokom sedam majskih dana 1999. godine, za vreme bombardovanja Beograda. Priča o nekolicini mladih ljudi iz jednog stambenog bloka koji u novoj, dramatičnoj situaciji, pokušavaju ne samo da prežive nego i da razreše neke dileme koje su obeležile njihovu egzistenciju.

Film govori o suočavanju ljudi sa posledicama rata. Većina njih još ne treba da ide u vojsku, ali moraju da žive između ruševina i bombi koje skoro svakodnevno padaju. Iako je moto preživljavanje tih dana, oni teže da žive što je moguće normalnije i prkose ružnoj strani rata. Jednog dana, Kaji, bivšem košarkaškom reprezentativcu SR Jugoslavije padne na um da popravi košarkašku halu u kojoj su pre bombardovanja igrali. Sva omladina, pa i stariji svet, roditelji i drugi posmatrači stvari koje se odigravaju na ulicama, kao i suparnička ulična banda privučeni su idejom o popravci hale i terena za košarku. Rat je sve ujedinio, a film je gledaocima pružio nadu u ljudsku otpornost i snagu.

Nebojša Glogovac preminuo je 9. februara 2018. godine Foto: Nenad Petrović

Legendarni Nebojša Glogovacpristao je da nakon bombardovanja 1999. uđe u novi projekat i snimi ovaj film i to bez honorara. Kako je film sniman neposredno po završetku NATO bombardovanja tadašnje SRJ, u junu 1999. godine, ekonomska situacija je bila veoma loša, te je, pored Glogovca, cela filmska ekipa morala da se pomiri s tim da od angažmana neće dobiti ni dinara.

Nebojša Glogovac igrao je lik Kaje, koji je razapet između bombi i ruševina i svojoj ljubavi prema sinu Jovanu kojeg glumi Ognjen Mirković i prema bivšoj ženi koju je maestralno odglumila Ana Sofrenović. Dečak Jovan koji ne može da govori opčinjen je svojim ocem i iskustvom i srećnim vremenima koje mu kroz priču prenosi. Upravo njemu je izgovoren čuveni citat: "Pa je l’ znaš ti kako se postaje pravi šampion? Tako što izađeš na teren kad je najteže… i pobediš".

Rat uživo

"Rat uživo" je film napravljen 2000. godine u režiji Darka Bajića. Film je bio srpski kandidat za Oskara, za najbolji film van engleskog govornog područja za 2001. godinu, a glavne uloge tumače Dragan Bjelogrlić, Srđan Todorović i Aleksandar Berček.

Radnja prati priču producenta Sergej i njegove filmske ekipe koja je u nezavidnoj situaciji - nemaju novca, ljudi su nezadovoljni i NATO počinje da bombarduje grad. Priča se vrti oko snimanja patriotskog filma tokom bombardovanja. Država će stati iza filma, a poslove će „nadgledati“ službenik državne bezbednosti Mileta, koji će na prvoj projekciji optužiti članove ekipe da „umetničare, ne dele sudbinu zemlje i nisu patriote“...

Producentu i pored teškoća na koje je nailazio, na kraju polazi za rukom da radi, a jedini problem ima kod kuće jer supruga sa kćerkom želi da napusti zemlju. Rat kao da ne dotiče filmsku ekipu, sve do trenutka kad počnu njihove lične tragedije. Tada se sve menja...

Glumačku ekipu čine i Velimir Bata Živojinović, Dubravka Mijatović, Vesna Trivalić, Gordan Kičić, Milorad Mandić, Nataša Ninković, Tanja Bošković...

Nebo iznad nas

"Nebo iznad nas" je igrani ilm iz 2015. godine snimljen u koprodukciji Srbije, Holandije i Belgije. Film je debitantsko ostvarenje holandskog režisera i scenariste Marinusa Gruthofa.

Film prati živote troje Beograđana različitih generacija čije se sudbine prepliću tokom NATO bombardovanja 1999. godine. U prvom planu je život glavnih junaka i njihovi međuljudski odnosi u toj specifičnoj situaciji, a centralno mesto zauzima bombardovanje zgrade RTS-a.

U ovom ostvarenju jednu od glavnih uloga, pored Nade Šargin i Borisa Isakovića, tumači Nikola Rakočević, a tu su i Miloš Timotijević, Tihomir Stanić, Hristina Popović, Mladen Sovilj i drugi.

Teret

Film "Teret" Teret je snimljen 2018. godine u režiji Ognjena Glavonića. Svetsku premijeru imao 12. maja 2018. godine na Kanskom festivalu, a premijeru u Srbiji imao je 24. novembra u Kombank dvorani, u okviru Festivala autorskog filma (FAF).

Priča prati Vladu koji radi kao vozač kamiona tokom NATO bombardovanja SR Jugoslavije 1999. godine. Prenoseći misteriozni teret sa Kosova i Metohije u Beograd, vozi kroz nepoznatu teritoriju, pokušavajući da se probije kroz zemlju oštećenu ratom. Zna da će, kada se posao završi, morati da se vrati kući i suoči se sa posledicama svog rada.

Glavnu ulogu igra hrvatski glumac Leon Lučev, a glumačku ekipu čine i Novak Bilbija, Igor Benčina, Radoje Čupić, Ljubiša Milišić, Tanja Pjevac, Jovo Maksić...

Balkanska međa

"Balkanska međa" je rusko-srpski akcioni film iz 2019. godine, u režiji Andreja Volgina. Govori o tajnoj operaciji preuzimanja Aerodroma Slatina na Kosovu i Metohiji tokom NATO agresije na SR Jugoslaviju.

Film je u Rusiji prikazan 21. marta 2019. godine, tri dana pre 20. godišnjice NATO agresije, a u Srbiji je premijerno prikazan 19. marta 2019. u Sava centru u Beogradu.

Radnja filma prati mali odred od 200 ruskih vojnika koji su ubačeni u specijalnu operaciju na Kosovu i Metohiji usred brutalnog bombardovanja 1999. godine. Suočavajući se sa albanskim teroristima i vojnicima NATO-a, hrabri padobranci pokušavaju da zadrže strateški važan Aerodrom Slatina i spasu srpske zarobljenike, koji imaju tragičnu sudbinu. Rus Andrej Šatalov ima i lični motiv — njegova devojka Jasna zarobljena je od strane Albanaca zbog trgovine ljudskim organima.

Od naših glumaca, glumačku ekipu činili su Miloš Biković, Gojko Mitić, Milena Radulović, Aleksandar Srećković Kubura, Miodrag Rdonjić, Emir Kusturica, Branka Pujić, Srđan Žika Todorović i drugi.

78 dana

Igrani film "78 dana“ iz 2024. godine mlade autorke Emilije Gašić sniman je popularnom kućnom tehnologijom tog vremena – analognim HI-8 kamerama.

Centralna priča govori o roditeljima koji sa tri ćerke odlaze na selo tokom bombardovanja. Devojčice video kamerom snimaju šta se dešava oko njih. Sve izgleda potpuno dokumentarno. Da nema profesionalnih glumaca u ulozi roditelja (Jelena Đokić i Goran Bogdan) zakleli biste se da se radi o kućnom videu.

Glumački stub čine tri ćerke različitog uzrasta, koje i snimaju sebe i okolinu: malo se igraju, gledaju Kasandru, malo se dosađuju, lepe prozore trakom ne bi li se zaštitili od detonacija. Tata je mobilisan, mama je van sebe, a devojčice žive svoj život u novim okolnostima – ima i zaljubljivanja i ljubomore, svega ima u njihovom mladom i nevinom svetu dok padaju bombe oko njih.

Bauk

"Bauk" je srpski film režisera i scenariste Gorana Radovanovića iz 2024. godine. Premijerno je prikazan u glavnom takmičarskom programu 46. međunarodnog filmskog festivala u Moskvi. U Srbiji film je premijerno prikazan na 48. izdanju festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, a Beogradska premijera održana je 1. oktobra 2024 godine.

Film govori o osmogodišnjem dečaku Savi koji sa svojom majkom prolazi strahote NATO bombardovanja Srbije 1999, pokušavajući da zadrži svoj neiskvareni, dečiji pogled na svet. Film Bauk je antiratna drama koja na neki način sublimira naš kolektivni strah, ali i duh našeg kolektivnog otpora zlu pre 26 godina i to kroz jednu intimnu priču o odrastanju.

Radnja se odigrava u proleće 1999. godine. Osmogodišnji Sava i njegova majka žive u jednom beogradskom soliteru. Otac je odsutan, radi na teretnom brodu ploveći po svetskim morima.

Taj relativno normalan život narušava početak bombardovanja Srbije. Vazdušni napadi počinju i u opštoj atmosferi tenzije, neverice i očaja. Savina škola je zatvorena, sklonište mu postaje druga kuća, a devojčica Milica, ćerka lokalnog sveštenika u koju je dečak zaljubljen, napušta zemlju. Savino ponašanje se menja.

Savu glumi Jakša Prpić, sin srpske glumice Anđelke Pripić, a ostatak glumačke ekipe čine Vojin Ćetković, Sara Klimoska, Miloš Biković, Kalina Kovačević, Milena Jakšić, Branka Šelić, Davor Janjić, Gordana Gadžić...

