Nakon sedam godina pauze, islandska avangardna elektro senzacija GusGus vraća se pred beogradsku publiku. Jedan od najznačajnijih elektronskih sastava sa severa Evrope nastupiće 10. septembra na OpenAir Corner-u Luke Beograd, donoseći publici svoj prepoznatljivi nordijski elektro zvuk i spektakularni live nastup.

GusGus su tokom više od dve i po decenije postali jedan od najuticajnijih i najdugovečnijih elektronskih sastava sa Islanda. Njihov rad prevazilazi okvire klasičnog muzičkog projekta – bend je od samog početka funkcionisao kao svojevrsni multimedijalni umetnički kolektiv koji spaja muziku, vizuelnu umetnost i klupsku kulturu.

Miljenici publike koja voli dobre žurke i plesnu muziku, GusGus su poznati po električnom zvuku i nekonvencionalnoj fuziji elektra, tehna, trip-housa i housa, uspešno ukomponovanoj sa pop elementima i drugim muzičkim žanrovima. Njihovi nastupi uživo važe za jedinstveno iskustvo – bend uživo proširuje i transformiše svoje numere, stvarajući svaki put drugačiji, gotovo „limitirani“ koncertni doživljaj.

Kroz karijeru su remiksovali i sarađivali sa velikim imenima svetske muzike poput Depeš moda (Depeche Mode), Bjork (Björk) i Sigur rousa (Sigur Rós), dok njihovi koncerti širom sveta redovno okupljaju ljubitelje savremenog elektronskog zvuka i klupske kulture.

Ulaznice su dostupne putem platforme Cooltix, po ceni od 3.990 RSD, uz obračun dodatnih troškova usluge prilikom online kupovine.

Beogradski nastup biće prilika da publika ponovo doživi njihov hipnotički spoj melodije, energije i umetničkog izraza – upravo onakav kakav je GusGus učinio jednim od najcenjenijih live elektronskih sastava današnjice.

