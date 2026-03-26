Beogradsko dramsko pozorište (BDP) i ove godine nastavlja lepu tradiciju darivanja svoje publike. U susret praznicima, najstarije gradsko pozorište organizuje veliku uskršnju akciju, pružajući priliku ljubiteljima teatra da uživaju u najtraženijim naslovima po posebnim uslovima.

Pozorišni praznici za 1000 dinara

Sve ulaznice za predstave koje su na repertoaru u periodu od 1. do 9. aprila biće dostupne po jedinstvenoj ceni od 1000 dinara. Ova akcija obuhvata širok spektar žanrova – od vanvremenskih klasika do modernih scenskih interpretacija koje su obeležile proteklu sezonu.

Šta pogledati?

Na repertoaru tokom trajanja popusta naći će se neka od najznačajnijih ostvarenja BDP-a:

  • Više od igre – Priča o duhu jednog vremena i neprolaznim vrednostima
  • (Pra)faust – Spektakularno viđenje Geteovog klasika u režiji Borisa Liješevića
  • Svaka ptica svome jatu – Dramsko preispitivanje identiteta i zajedništva
Predstava Više od igre
Predstava Više od igre Foto: Marija Mlađen
  • 1984 – Brutalno aktuelna adaptacija čuvenog Orvelovog romana
  • Šarlota Kasteli – Fascinantna studija lika iz Krležinog sveta "Glembajevih"
  • Čarli Čaplin – svetla velegrada – Dirljiva i vizuelno raskošna oda legendi nemog filma.

Predstava "Šarlota Kasteli" u Beogradskom dramskom pozorištu Foto: Dragana Udovčić

Kako do ulaznica?

Zbog velikog interesovanja koje tradicionalno prati ovu akciju, savetuje se pravovremena rezervacija. Karte možete nabaviti na dva načina:

  • Online putem zvaničnog sajta pozorišta (brza i jednostavna kupovina iz fotelje)
  • Direktno na biletarnici Beogradskog dramskog pozorišta na Krstu.
