Proleće u znaku teatra: Tradicionalni uskršnji popust u Beogradskom dramskom pozorištu
Beogradsko dramsko pozorište (BDP) i ove godine nastavlja lepu tradiciju darivanja svoje publike. U susret praznicima, najstarije gradsko pozorište organizuje veliku uskršnju akciju, pružajući priliku ljubiteljima teatra da uživaju u najtraženijim naslovima po posebnim uslovima.
Pozorišni praznici za 1000 dinara
Sve ulaznice za predstave koje su na repertoaru u periodu od 1. do 9. aprila biće dostupne po jedinstvenoj ceni od 1000 dinara. Ova akcija obuhvata širok spektar žanrova – od vanvremenskih klasika do modernih scenskih interpretacija koje su obeležile proteklu sezonu.
Šta pogledati?
Na repertoaru tokom trajanja popusta naći će se neka od najznačajnijih ostvarenja BDP-a:
- Više od igre – Priča o duhu jednog vremena i neprolaznim vrednostima
- (Pra)faust – Spektakularno viđenje Geteovog klasika u režiji Borisa Liješevića
- Svaka ptica svome jatu – Dramsko preispitivanje identiteta i zajedništva
- 1984 – Brutalno aktuelna adaptacija čuvenog Orvelovog romana
- Šarlota Kasteli – Fascinantna studija lika iz Krležinog sveta "Glembajevih"
- Čarli Čaplin – svetla velegrada – Dirljiva i vizuelno raskošna oda legendi nemog filma.
Pogledajte fotografije iz "Šarlote Kasteli"
Kako do ulaznica?
Zbog velikog interesovanja koje tradicionalno prati ovu akciju, savetuje se pravovremena rezervacija. Karte možete nabaviti na dva načina:
- Online putem zvaničnog sajta pozorišta (brza i jednostavna kupovina iz fotelje)
- Direktno na biletarnici Beogradskog dramskog pozorišta na Krstu.
Bonus video: Jovo Maksić o nagradama