Multimedijalna izložba „ĆILIM OKO SVETA“ autorke dr Milice Živadinović i Vladimira Živankića biće otvorena u Domu kulture Silosi u Beogradu u petak 27.marta od 18 do 22 časova.

Projekat je nastao iz arhetipskog sna o letenju i putovanju, u kome pirotski ćilim kao jedan od najznačajnijih elemenata kulturnog nasleđa Srbije, postaje simbol slobode, kretanja i povezivanja kultura.

Prateći autorku na putovanjima od Meksika i Kine, preko Pariza, Strazbura, Azurne obale, Temišvara i Minhena, do Beograda i planina Srbije, ćilim se u vidu foto-performansa pojavljuje kao most između kultura, vremena i prostora. U svakom ambijentu on uspostavlja dijalog između tradicije i savremenosti, lokalnog i univerzalnog.

Ornamenti pirotskog ćilima sagledani su kao univerzalni vizuelni jezik koji prevazilazi geografske granice. Posebno mesto zauzima ornament sofra, doveden u dijalog sa srodnim geometrijskim obrascima iz različitih kultura sveta, kao znak zajedničke ljudske potrebe za redom, zaštitom i smislom.

Izložbu Ćilim oko sveta Milice Živadinović Foto: Promo

Video-instalacija, nakit i slike na platnu Milice Živadinović proširuju ovo putovanje u polje unutrašnjeg ritma i kontemplacije. Sastavni deo projekta čine joga prostirke ručno tkane u Pirotu, kao i jastučići sa motivima kosovskog veza, nastali po zamisli Vladimira Živankića. Postavljeni oko Sofre, ovi predmeti vraćaju ornament telu i prostoru zajedništva, prizivajući drevni krug okupljanja, mira i ravnoteže.

Ambijent izložbe upotpunjuju pažljivo odabrani komadi nameštaja, kao i ćilimi koji su pratili autorku na putovanjima, iz kolekcije porodice Nikolić. Izložbu „Ćilim oko sveta“ Milica Živadinović posvećuje svom pradedi, Borisavu Stankoviću (1876–1927), čuvenom književniku povodom jubileja 150 godina od njegovog rođenja.

Na otvaranju izložbe nastupiće Olga Olćan (solistkinja Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu), Bojan Bulatović (vokal), i Dragana Dimić (klavir), koji će izvoditi tradicionalne numere iz Vranja i „Koštane“.

Postavka će biti otvorena do 5. aprila, uz brojne prateće programe, a ulaz u Silose je slobodan.

