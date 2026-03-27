PovodomSvetskog dana pozorišta, poruku za 2026. godinu uputio je američki glumac Vilem Defo, ističući značaj pozorišta kao prostora neposrednog susreta i zajedničkog iskustva.

Govoreći o suštini pozorišta, on je naglasio da upravo prisustvo publike daje smisao scenskom činu, bez obzira na broj gledalaca, jer "publika postaje svedok koji pozorištu daje život".

- To je isto kao što u kockarnicama postoji znak na kom piše: "Morate da budete prisutni da biste pobedili." Zajedničko iskustvo u realnom vremenu, čin stvaranja koji je nekako osmišljen, ali uvek drugačiji, očigledna je snaga pozorišta - naveo je glumac.

U poruci se osvrnuo i na savremeni trenutak, upozoravajući na sve izraženiju zamenu neposrednog ljudskog kontakta komunikacijom posredovanom tehnologijom. Iako priznaje da su digitalni alati korisni, Dafo ukazuje na opasnost gubitka osećaja stvarnosti i zajedništva.

- Čovek mora da bude slep da ne primeti da nam preti opasnost da zamenimo ljudski kontakt kontaktom sa uređajima. Iako neke tehnologije mogu da budu korisne, problem je u tome što ne znamo ko stoji iza njih, a to dovodi do krize istine i stvarnosti - upozorio je on.

Pozorište, prema njegovim rečima, ostaje prostor koji može da poveže ljude i podstakne razmišljanje o savremenom svetu, ali samo ukoliko izbegne da se svede na puku zabavu ili institucionalno održavanje tradicije.

- Treba da negujemo sposobnost pozorišta da povezuje ljude, zajednice i kulture i da postavlja pitanja o tome kuda idemo. Kvalitetno pozorište dovodi u pitanje način na koji razmišljamo i podstiče nas da zamislimo ono čemu težimo - zaključio je Vilem Defo.

