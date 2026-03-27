Slušaj vest

PovodomSvetskog dana pozorišta, poruku za 2026. godinu uputio je američki glumac Vilem Defo, ističući značaj pozorišta kao prostora neposrednog susreta i zajedničkog iskustva.

Govoreći o suštini pozorišta, on je naglasio da upravo prisustvo publike daje smisao scenskom činu, bez obzira na broj gledalaca, jer "publika postaje svedok koji pozorištu daje život".

- To je isto kao što u kockarnicama postoji znak na kom piše: "Morate da budete prisutni da biste pobedili." Zajedničko iskustvo u realnom vremenu, čin stvaranja koji je nekako osmišljen, ali uvek drugačiji, očigledna je snaga pozorišta - naveo je glumac.
U poruci se osvrnuo i na savremeni trenutak, upozoravajući na sve izraženiju zamenu neposrednog ljudskog kontakta komunikacijom posredovanom tehnologijom. Iako priznaje da su digitalni alati korisni, Dafo ukazuje na opasnost gubitka osećaja stvarnosti i zajedništva.

Foto: Brad Trent/Brad Trent: brad@bradtrent.com 2


- Čovek mora da bude slep da ne primeti da nam preti opasnost da zamenimo ljudski kontakt kontaktom sa uređajima. Iako neke tehnologije mogu da budu korisne, problem je u tome što ne znamo ko stoji iza njih, a to dovodi do krize istine i stvarnosti - upozorio je on.

Pozorište, prema njegovim rečima, ostaje prostor koji može da poveže ljude i podstakne razmišljanje o savremenom svetu, ali samo ukoliko izbegne da se svede na puku zabavu ili institucionalno održavanje tradicije.

- Treba da negujemo sposobnost pozorišta da povezuje ljude, zajednice i kulture i da postavlja pitanja o tome kuda idemo. Kvalitetno pozorište dovodi u pitanje način na koji razmišljamo i podstiče nas da zamislimo ono čemu težimo - zaključio je Vilem Defo.

Ne propustitePop kulturaPORUKA OD HELEN MIREN ZA SVETSKI DAN POZORIŠTA Prelepa pozorišna kultura živeće sve dok nas bude ovde
profimedia0460421416.jpg
KulturaKLOVNOVI SU POSTALI DEO MENE, ONI BAŠ NIKAD NE PLAČU: Izložba crteža Vesne Čipčić koja je obišla EVROPU, sada konačno i u BEOGRADU
vesna-cipcic-nemanja-nikolic.jpg
KulturaČUVENI BELGIJSKI UMETNIK VRATIO SE U BEOGRAD Jan Fabr: Moja nova knjiga namenjena glumcima, plesačima, koreografima i rediteljima
foto-tijana-jankovic-jevric.jpg
KulturaProleće u znaku teatra: Tradicionalni uskršnji popust u Beogradskom dramskom pozorištu
Predstava Čarli Čaplin

 Bonus video: Jelena Jovičić o pozorištu

JELENA JOVIČIĆ JE ZAŠTITNO LICE POZORIŠTA NA TERAZIJAMA: Sve više ljudi dolazi u pozorište! Izvor: Kurir televizija