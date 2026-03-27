Čuvena hrvatska spisateljica Vedrana Rudan (76) boluje od agresivnog raka žučnih kanalića, te je zbog toga želela eutanaziju koja košta 17.000 evra, u Cirihu, u Švajcarskoj.

Gostujući prošle godine u emisiji Aleksandra Stankovića "Ned‌jeljom u 2" na HRT-u, Rudan je otkrila da "ne želi da umire na rate", te dodala da je želela eutanaziju koja košta 17.000 evra, ali je zbog detaljne i duge procedure koju ona zahteva, odustala.

"Ja imam izuzetno agresivni rak koji se zove rak žučnih kanala i jako se teško otkrije. Ja sam control freak, ja se često kontrolišem, dakle, nije da se rak događa onima koji se ne kontrolišu", započela je Vedrana ovim rečima gostovanje. "Da sam zakasnila, živela bih još tri meseca, ali ja sam došla na vreme. Bio je operabilan", otkrila je.

"Izdavač mi je uplatio 10.000 evra kad sam mu rekla da imam rak. Rekla sam mu imam novu knjigu, ne mogu na promocije, ali to vam je dobro - kad pisac umire, tiraž raste", nastavila je.

Želela je eutanaziju

"Ne želim da umirem na rate. Ja želim eutanaziju. Muž i ja smo kroz godine skupljali nešto sa strane. To košta 17.000 evra. Javila sam se, počeli smo da se dopisujemo, rekla sam deci i mužu. Poslala sam im nalaze, prihvatili su me, prošla sam, platila sam članarinu. Onda su oni tražili toga još, još nalaza, kako vreme proticalo, tako sam ja shvatila… rekli su mi da 85% ljudi odustane, tamo vas intervjuišu… ja sam shvatila da ću tamo morati da provedem neko vreme i da će tamo neki član nekog konzilijuma reći da možda može da mi se pomogne… onemoćala sam u međuvremenu i odustala", ispričala je Vedrana.

Kako izgleda procedura za eutanaziju

Radi se o bolnici u kojoj postoje utvrđeni postupci koji se moraju slediti kako bi se dobila Minelijeva (osnivača bolnice) pomoć u osiguravanju brze smrti s dozom od 15 mg smrtonosnog leka. Samo se pojaviti na njegovom pragu nije ispravan način.

Prvo, morate postati član Dignitasa; svako se može pridružiti ako plati godišnju članarinu od 47 dolara. Kada ste spremni da umrete, kako navodi "Guardian", treba poslati kopije svoje medicinske dokumentacije, pismo u kom se objašnjava zašto su stvari postale nepodnošljive i 1.860 funti.

Dosijei se šalju nekom od lekara povezanih s Dignitasom, koji na osnovu istorije bolesti razmatra hoće li biti spreman da napiše recept za smrtonosnu dozu. Ako je saglasan, tada se daje "zeleno svetlo" članu, te se može obratiti osoblju u sedištu Dignitasa koje će dogovoriti termin i dati savet o hotelima.

Pošto pacijent stigne u Cirih, osoba mora da plati 740 evra za dva sastanka sa lekarom (za proveru njihove dokumentacije i prepisivanje lekova) i dodatnih 2.217 evra za plaćanje dvoje članova osoblja Dignitasa koji će organizovati i svedočiti smrti. Oni koji ne mogu da priušte naknade mogu da plate manje, navodi Guardian, prenosi Mondo.

Čin dobrovoljnog ispijanja leka, pomešanog sa 60 ml vode, i kasniju smrt snima osoblje iz Dignitasa, koji ostaju kako bi se obračunali s policijom i pogrebnicima u satima koji slede. U mesecima koji su prethodili smrti, Mineli i njegove kolege pitali su želi li pojedinac zaista da umre i postavljali su druge alternative okončanju života.

Velika većina ljudi koji posećuju Dignitas su smrtno bolesni ili oni s neizlečivom, progresivnom bolešću.

Ljudima koji putuju u Švajcarsku kako bi umrli s Dignitasom savetuje se da dolaze sa porodicom i prijateljima koji ostaju sa njima dok piju smrtonosnu dozu; jedna osoba je sa sobom dovela 12 prijatelja. Osoblje Dignitasa rado daje savete o dobrim restoranima za poslednji obrok, obližnjim bioskopima i izletima u planine, za prethodne dane, ali primetili su da članovi obično žele samo da nastave sa umiranjem.

