Na upravo završenim 51. Danima komedije u Jagodini, jedna od tri ravnopravne nagrade za najbolje glumačko ostvarenje pripala je glumici Jeleni Đokićza ulogu Marte u predstavi "Udovica živog čoveka", Dušana Kovačevića.

„Ova lepa vest me je zatekla na dan pomena i evo već 10 godina nedostajanja najduhovitijeg, najnežnijeg, mog omiljenog partnera i prijatelja Marinka Madžgalja. Nagradu posvećujem njemu i njegovom umeću radovanja kako na sceni tako i van nje!“ istakla je Jelena povodom nagrade.

Foto: Jakov Simović



Jelena Đokić je nagradu na ovogodišnjim Danima komedije po odluci žirija osvojila ravnopravno sa koleginicom Katarinom Marković za ulogu Mirandoline u istoimenoj predstavi Centra za kulturu Tivat, i kolegom Ozrenom Grabarićem, koji je igrao u predstavi "Švejk" Beogradskog dramskog pozorišta.

Foto: Vladimir Jablanov

Nagrade će biti uručene danas, na Svetski dan pozorišta.

"Udovica živog čoveka" Dušana Kovačevića imala je svoje premijeru u oktobru 2024. godine, kada je Zvezdara teatar obeležio i svoje četiri decenije postojanja. Scenografiju za ovaj komad radila je Vladislava Munić Kanington, kostimograf je Dragica Laušević.

Bonus video: Srpski glumac koji je osvojio Holivud