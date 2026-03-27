Istinite priče o ljudskim sudbinama: Evo šta ćemo gledati u četvrtoj sezoni serije "Branilac"
Četvrta sezona serije "Branilac" bavi slučajevima opisanim u knjigama adv. Olivera Injca “Velike advokatske odbrane”, adv. Josipa Muselimovića “Poštovani suci, zašto?”, kao i po originalnim predmetima adv. Veljka Guberine.
Ovaj serijal, na filmski uzbudljiv način, s elementima drame i trilera, obrađuje ozbiljna životna, pravna i filozofska pitanja koja su aktuelna i dan danas. To su vanvremenske priče o ljudskim sudbinama ali i profesiji koja se temelji na zakletvi da brani ne delo koje je počinjeno, već čoveka koji je vrlo često unapred osuđen od javnosti.
Četvrta sezona TV serije "Branilac" vodi nas u bližu prošlost, dosežemo i u 80-e godine prošlog veka, u nove životne drame aktera tadašnjih velikih sudskih procesa. Teme i motivi zločina su stari poznanici priča iz sudnice: novac, ljubomora, povređen ponos, čaršijske priče, osudе, ceo spektar ljudskih slabosti. A uzroci su nešto mnogo više i tu počinje posebnost svakog od ovih slučajeva.
Iz epizode u epizodu razotkrivamo anatomiju svakog zločina. To su priče o običnim ljudima koje smo mogli da poznajemo, jedni od nas koji se slome, izgube tlo pod nogama i učine nezamislivo.
I niko ne zna šta je za koga crta koja se ne prelazi.
Jedan trenutak, jedan događaj koji prebriše čitav život. A ono što od njega ostane, preuzimaju branioci. Otkrivamo ulogu branioca u situacijama kada počinioci u magnovenju i izmenjenom stanju svesti nakon zločina ne traže nikakvu odbranu niti samilost za sebe i neočekivane ljudske interakcije u ovim zamršenim procesima. Upoznajemo svet koji je dalek i okrutan i nema ništa zajedničko sa našim normalnim životima, do trenutka kad prepoznamo komšiju, rođaka, kolegu u nekoj od ovih surovih priča koje su nekad bile kao naše - obične, normalne, pomalo nalik jedna drugoj, sve do kobnog trenutka… Kroz istragu i odbranu u toku sudskog procesa, odmotava se klupko ljudskih sudbina.
Imena likova kao i lokacije samih događaja su izmenjeni radi dramatizacije, ali slučajevi, sudski procesi, branioci i motivi zločina prikazani su autentično.
U ovoj sezoni imamo priče 4 advokata, Veljka Guberine, Josipa Muselimovića, Milana Vujina i Miroljuba M. Pavlovića.
Serijal ima 6 epizoda u kojima je opisano 6 slučaja:
• UBISTVO BEZ LEŠA – advokat Milan Vujin
• STID – Advokat Miroljub M. Pavlović
• ZAR JE I TO MOGUĆE – Advokat Josip Muselimović
• NIJE MI JASNO – Advokat Veljko Guberina
• BILA MI JE SVE – Advokat Veljko Guberina
• ZAR JE UZIMANJE BRANIOCA DOKAZ KRIVIČNOG DELA – Advokat Veljko Guberina
U novoj sezoni donosimo vam priče iz različitih krajeva bivše Jugoslavije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije, samim tim se pored srpskih glumaca pojavljuje i veliki broj glumaca iz regiona.
Glumci serijala:
U ulogama advokata:
- Veljko Guberina – Nenad Jezdić
- Miroljub M. Pavlović – Miloš Timotijevic
- Josip Muselimovic – Ljubiša Savanović
- Milan Vujin – Marko Vasiljević
Ostale uloge
Svetozar Cvetković, Mladen Nelević, Milica Mihajlović, Jovo Maksić, Dubravka Kovjanić, Milan Čučilović, Ivan Zarić, Aleksandar Đurica, Milica Stanković, Dejan Ivanić, Milivoje Mišo Obradović, Boris Šavija, Milena Predić, Kristina Obradović, Jelena Simić, Aleksandar Dimitrijević, Vule Marković, Una Lučić, Lazar Tasić, Andrijana Đorđević, Vesna Stanković, Igor Filipović, Olivera Vitorović, Jovan Jelisavčić, Jugoslav Krajnov, Rade Marković, Aleksandar Lazić, Mitar Miličević, Andrija Marković, Jovan Simeunović, Ognjen Sekulić, Andrej Njezić, Una Kozić, Pavle Popović…
(Kurir.rs)
VIDEO: Serija Branilac