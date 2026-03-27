Od renomirane i iskusne rediteljke Agnješke Holand ove nedelje u domaće bioskope stigla dinamična i pažnje vredna biografija posvećena jednom od najuticajnijih pisaca potonjeg veka Francu Kafki. Film je premijerno prikazan na filmskom festivalu u Torontu, gde je privukao pažnju publike i kritike, a Holandova ističe da je Kafkom bila očarana još u srednjoškolskim danima, što je odredilo i njeno dalje studiranje u Pragu. Od detinjstva pa do same piščeve smrti, film "Franc" prepliće događaje iz života češkog pisca donoseći njegov složen unutrašnji svet, ispunjen preispitivanjima, nemirima i svakodnevnim strahovima.

Radnja obuhvata Kafkin život od najranijih dana u Pragu, preko odnosa sa autoritativnim ocem i nedovršenih emotivnih veza, pa sve do njegovih poslednjih dana, kada je u četrdesetoj godinu 1924. godine preminuo.

Neproslavljen za vreme svoga života, autorka o Kafki donosi verodostojne biografske segmente prožimajući ih vešto sa čuvenim piščevim delima "Proces", "Metamorfoza", "Amerika"...

Svetski mediji navode da Holandova pristupa biografiji na nekonvencionalan način, tako Scrin dejli piše da je reč o kombinovanju prepoznatljivih elemenata klasične biografije sa stilskim iskoracima koji razbijaju linearnu naraciju i približavaju film samoj prirodi Kafkinog pisanja.

Holivud riport takođe naglašava da film "nije konvencionalna biografija", već da je postavljen kao podeljena celina koja odražava "rascepkani i enigmatični karakter Kafkinog života i proze. Prepoznatljiva po filmovima koji se bave složenim istorijskim temama, kao i ličnim pričama, za potrebe produkcije filma "Franc", rediteljka je navela da se sa ovom filmskom pričom vratila jednoj od svojih dugogodišnjih fascinacija.

Kafka je postao poput brata kojem se divi.

- Njegov naizgled monoton život bez avantura, njegova introvertna vizija sveta puna crnog i bolnog humora, doslednost sa kojom je spajao književnost i život, kao i hrabrost u gotovo proročkom pogledu na svet, sve je to podsticalo moju neprestanu fascinaciju.

Početkom devedesetih Agnješka Holand nominovana je za nagradu Oskar za svoj film "Evropa Evropa", a njen poslednji naslov "Zelena granica" ovenčan je sa sedam nagrada na filmskom festivalu u Veneciji, od kojih i specijalnom nagradom žirija.

Na ostvarenju "Franc" temeljno je rađeno godinama, a čuvenog pisca igra mladi glumac Idan Vajs.

Bonus video: Knjiga o magijskim obredima