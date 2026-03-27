Mini-serija "Apsolutnih 100", koja je dobila izuzetne kritike u Francuskoj i Nemačkoj, konačno stiže i na Balkan. Prva i druga epizoda biće prikazane danas i sutra na platformi Vojo (Voyo). Prošlo je 25 godina otkako je istoimeni film oduševio region, a reditelj Srdan Golubović je sa istom predanošću i entuzijazmom stvorio i seriju koja, prema njegovim rečima, govori o generacijskom besu. Ona donosi napetu i emotivnu priču o devetnaestogodišnjoj Sonji (Anita Ognjanović), juniorskoj šampionki u streljaštvu koja pokušava da spase brata i porodicu ulazeći u opasni vrtlog osvete i sukoba s lokalnim moćnicima.

Tim pisaca i reditelja

Pored Anite Ognjanović, u podeli su Boris Isaković, Miodrag Dragičević, Muhamed Hadžović, Dejan Čukić, Marko Grabež, Anđelika Simić i drugi. Scenario potpisuju Ivan Knežević, Boris Grgurović, Nađa Petrović i Ljubica Luković, dok rediteljski tim čine Srdan Golubović, Stefan Ivančić, Katarina Mutić i Nikola Stojanović.

Serija je nastala u produkciji Telekoma Srbija i Fajerflaj produkcije (Firefly Productions), a pre televizijskog prikazivanja imala je svetsku premijeru na Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima, gde je prikazana u okviru programa Specijalne projekcije, čime je mini-serija vraćena u ovu festivalsku selekciju posle četiri godine.

Posebno velik odjek izazvala je opširna i veoma pozitivna recenzija u uglednom francuskom dnevniku Le Monde, koji je seriji posvetio veliki prostor. Kritiku potpisuje jedan od najuticajnijih televizijskih kritičara u Francuskoj, koji ističe da autor Srdan Golubović pričom o mladoj junakinji "pogađa bolne tačke društva koje i dalje nosi posledice ratova devedesetih", dok se glavna glumica Anita Ognjanović izdvaja kao snažno novo lice evropske televizijske scene.

Nakon međunarodnog prikazivanja početkom februara, srpska mini-serija "Apsolutnih 100" dobila je izuzetne kritike u Francuskoj i Nemačkoj i našla se na nekim od najprestižnijih evropskih televizijskih i striming platformi. Serija se trenutno prikazuje na platformama ARTE France i ARTE Germany, gde će biti dostupna čak godinu dana, dok je u Francuskoj emituje i prestižni Canal+, što predstavlja veliki uspeh za našu televizijsku produkciju.

Serija je u Francuskoj emitovana pod naslovom "Sous le feu de Sonja", dok je u Nemačkoj prikazana pod drugačijim nazivom, u skladu s međunarodnom distribucijom.

Prodata i Britancima

O seriji su pisali i ugledni francuski mediji Télérama, La Croix i Le Blog TV News, dok su nemački portali KulturNews i Serienjunkies posebno pohvalili glumu Anite Ognjanović i autentičan prikaz odrastanja na Balkanu. Zanimljiv kuriozitet je da se serija pojavila čak i na specijalizovanom portalu IT-Boltwise, gde je tekst o seriji bio praćen AI generisanom ilustracijom inspirisanom njenom temom.

Mini-serija "Apsolutnih 100" (6×50') prodata je vodećim evropskim platformama, među kojima su ARTE i Walter Presents (Channel 4, Velika Britanija i Irska), a trenutno je dostupna i na servisima Apple TV i France TV. Konačno će je videti i publika od Vardara do Triglava preko platforme Vojo.

