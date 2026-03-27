Svakog 27. marta svet se ujedinjuje u proslavi umetnosti i ljudske kreativnosti obeležavajući Svetski dan pozorišta. Pozorište je uvek bilo ogledalo našeg društva, jedinstveno mesto gde se prepliću iluzija i stvarnost, a svaka podignuta zavesa donosi novu priču i budi najdublje emocije. Da magija teatra u Srbiji i te kako živi, najbolje potvrđuju najnoviji zvanični podaci.

Narodno pozorišta u Subotici Foto: Pokrajinska Vlada Vojvodine

Povodom ovog značajnog praznika, Republički zavod za statistiku objavio je impresivne rezultate za pozorišnu sezonu 2024/25, koji svedoče o neraskidivoj vezi između domaćih teatara i njihove verne publike. Kulturna scena naše zemlje oslanja se na bogatu i raznovrsnu mrežu ustanova. U Srbiji trenutno uspešno stvara i radi 37 profesionalnih pozorišta, koja predstavljaju okosnicu dramskog stvaralaštva. Pored njih, neiscrpan entuzijazam i ljubav prema glumi neguju se u 47 amaterskih pozorišta, dok se naša najmlađa publika sa svetom bajki i mašte upoznaje u 12 dečjih pozorišta. U protekloj sezoni pozorišta širom Srbije bila su pravi epicentri dobre energije. Izvedeno je ukupno 5.540 predstava, a taj umetnički trud nagrađen je poverenjem čak 1.151.424 posetioca! Ova impozantna brojka iznova dokazuje da teatar ostaje jedno od najomiljenijih mesta za kulturno uzdizanje i beg od svakodnevice.

Predstava Vuk i sedam jarića Foto: Promo/Vojislav Savić

Naši glumci i reditelji nisu briljirali samo pred domaćom publikom. Magija srpskog teatra uspešno se prelila i van granica naše zemlje. U inostranstvu je izvedeno 246 predstava, kojima je prisustvovalo 84.646 posetilaca, čime je još jednom potvrđeno da univerzalni jezik umetnosti ne poznaje barijere.

- Pozorišta su puna i mi smo srećni. I nama to znači. Pozorište je živo i neuništivo. Ništa ne može da zameni živi kontakt sa publikom. Hvala našoj publici. Trudićemo se da pravimo još bolje predstave. Divna je ovo vest - rekla je za Kurir Gordana Goncić, upravnica Atelje 212.

Gordana Goncić Foto: Nemanja Nikolić

Cena karte za pozorište kreće se od 200 do 600 dinara u Zrenjaninu, dok je u Beogradu do 2.000 dinara. U Beogradu i Novom Sadu su u od 1.000 do 1.500. Povodom Svetskog dana pozorišta popuste su obezbedili Atelje 212 i Beogradsko dramskom pozorište.

Publika voli Jezdića, ali putuje u Sombor zbog "Semper idem"

Odlazak u pozorište u Srbiji, a pre svega u Beogradu, postao je pravi fenomen, a za neke naslove su vam potrebni ozbiljna upornost i brzi prsti prilikom onlajn kupovine kako biste obezbedili mesto. Na listi su visoko naslovi u Zvezdara teatru "Knjiga o Milutinu" i "Profesionalac" sa Nenadom Jezdićem, u JDP je i dalje najveći hit "Edip" sa Milanom Marićem, u Narodnom pozorištu "Balkanski špijun" i "Velika drama", u "Vuku" je "Tri zime", dok je u Ateljeu 212 nemoguće naći ulaznicu za "Ljubavno pismo" i "Odu radosti".

Semper idem Foto: Nađa Repman, Narodno pozorište Sombor

Publika iz Beograda putuje na izvođenja u Sombor, a pravi brend ovog grada postale su predstave "Semper idem", koja traje šest sati, i "Gospoda Glembajevi".

