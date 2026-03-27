U Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu, u četvrtak, 2. aprila u 19 časova, biće svečano otvoren 48. Salon arhitekture. Ova tradicionalna godišnja manifestacija, utemeljena još 1974. godine, trajaće sve do 5. maja 2026. godine.

Salon predstavlja jednu od najznačajnijih platformi za predstavljanje i kritičko sagledavanje savremene arhitektonske produkcije u Srbiji. Njegov osnovni cilj je promovisanje najboljih ostvarenja, kao i podsticanje dijaloga o ulozi i poziciji arhitekture u savremenom društvu.

Saradnja i zajedništvo struke

Ovogodišnji jubilarni salon realizuje se u saradnji sa ključnim strukovnim udruženjima:

Udruženjem arhitekata Srbije (UAS)

Asocijacijom srpskih arhitektonskih praksi (ASAP)

Ženskim arhitektonskim društvom (ŽAD)

Namera organizatora je da se kroz ovakvu saradnju istakne značaj sinergije unutar arhitektonske zajednice u Srbiji.

Tema: "Pokrenuti prostor"

Tema ovogodišnjeg Salona upućuje na potrebu za aktivnim odgovorom arhitekture na savremene društvene, ekološke i kulturne izazove. Prostor se posmatra kao dinamično polje transformacije, a arhitektonska praksa se preispituje kroz prizmu klimatskih promena, migracija i lokalnih društvenih okolnosti.

Koncept se fokusira na tri ključne linije:

Pokretanje struke ka zajedništvu.

Pokretanje mišljenja ka očuvanju i obnovi nasleđa i resursa.

Pokretanje kolektivne odgovornosti prema planeti.

Selektovani radovi i stručni žiri

Na javni konkurs pristiglo je ukupno 275 radova, od kojih je žiri odabrao 114 za izlaganje. Selekcija obuhvata realizovane projekte, idejna rešenja, istraživanja, studentske radove, publikacije, arhitektonsku fotografiju, kao i različite akcije i događaje.

Žiri 48. Salona arhitekture činili su: Arhitekta Riste Dobrijević, dr Maja Dragišić, Nemanja Zimonjić, Maja Necić, Tatjana Joksimović.

Pogledajte video: Afrički muzej u gradu Velenje u Sloveniji

Africki muzej u gradu Velenje Slovenija Izvor: MONDO

Reč stručnjaka: Vizija i inovacije

Dr Nebojša Antešević, kustos Salona, ističe da savremena arhitektura u Srbiji, uprkos složenim uslovima, pokazuje vitalnost i sposobnost adaptacije. Prema njegovim rečima, Salon ne otvara samo pitanja o tome šta je izgrađeno, već i kakvu arhitekturu smatramo relevantnom danas. Dr Stevan Martinović, v. d. direktora Muzeja primenjene umetnosti, naglašava da ovogodišnja manifestacija donosi važne novine, poput snažnijeg naučno-stručnog pristupa i, po prvi put, programa namenjenog najmlađoj publici.

