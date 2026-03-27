Intrige, strast i igre moći dobijaju novu dimenziju u seriji "Opasne veze", koja se emituje utorkom od 22 časa na kanalu Epic Drama. U središtu ove raskošne priče nalazi se Kamil, junakinja koja se kreće između ljubavi, ambicije i preživljavanja u svetu u kojem su emocije često najopasnije oružje. Glumica Alis Englert donosi savremeno i slojevito tumačenje ovog legendarnog lika, otkrivajući njegovu snagu, ali i krhkost.

Šta vas je najviše privuklo ulozi Kamil?

- Njena kompleksnost. Kamil nije tipična junakinja, ona je neko ko se menja, uči i prilagođava okolnostima. U svetu u kojem nema mnogo izbora, ona pokušava da pronađe sopstveni put. To je ono što mi je bilo najzanimljivije. Kao glumica volim likove koji nisu jednoznačni. Kamil je puna kontradikcija. Istovremeno je snažna i ranjiva. Upravo ta dualnost čini je živom. I vrlo savremenom.

Alis Englert u seriji "Opasne veze" Foto: Jason Bell/L01CT4753

Kakav je njen odnos sa ostalim likovima?

- Svi odnosi u seriji su prožeti tenzijom. Niko nikome ne veruje u potpunosti. Kamil stalno balansira između potrebe za bliskošću i potrebe za zaštitom. Želi da veruje ljudima, ali zna da to može biti opasno. Njeni odnosi su emotivni, ali i strateški. To je svet u kojem morate da mislite nekoliko koraka unapred. I to je iscrpljujuće. Ali i veoma uzbudljivo za igranje.

Koliko je bilo izazovno igrati lik koji se nalazi između ljubavi i manipulacije?

- To je možda bio najveći izazov. Morala sam da pronađem ravnotežu između iskrenih emocija i trenutaka kada Kamil koristi situaciju u svoju korist. Nije mi bilo važno da je opravdam, već da je razumem. Svi ljudi ponekad donose odluke koje nisu idealne. Kamil samo to radi u ekstremnijim okolnostima. U tome je njena drama. I njena snaga. Publika će, verujem, moći da je oseti, čak i kada se ne slaže sa njom.

Alis Englert u liku Kamil Foto: Jason Bell/L01CT4753

Kako ste pristupili kostimiranoj epohi, a da lik ostane blizak savremenoj publici?

- Ključ je bio u emociji. Bez obzira na kostime i vreme radnje, osećanja su ista. Ljubav, strah, ambicija su univerzalne stvari. Trudila sam se da igram iz tog mesta. Da ne "glumim epohu", već čoveka. Kada to uspete, publika se povezuje. I zaboravlja na vremensku distancu. To je bila naša ideja od početka. Da priča deluje živo i sada.

Koje vam je bilo najlepše iskustvo tokom snimanja?

- Rad sa ekipom. Postojala je posebna energija na setu. Svi su bili posvećeni priči. To se retko dešava u toj meri. Takođe, vizuelni svet serije je bio inspirativan. Lokacije, kostimi, atmosfera - sve vas uvlači u priču. Kao glumac, to mnogo znači. Pomaže vam da lakše uđete u lik. I da ostanete u njemu.

Sa kolegom Nikolasom Dentonom Foto: Jason Bell/L01CT4753

Da li je Kamil heroina ili antiheroina?

- Ne pripada nijednoj kategoriji u potpunosti. Kamil pokušava da preživi u svetu koji nije blag. Ponekad donosi odluke koje su teške. Ponekad i pogrešne. Ali iza svega toga postoji želja za slobodom. I dostojanstvom. To je ono što je čini bliskom publici. Ljudi prepoznaju tu borbu.

Kako danas gledate na glumu kao profesiju?

- Gluma je za mene način istraživanja. Kroz likove učim o ljudima. O sebi. O svetu. To je proces koji nikada ne prestaje. Industrija se menja, ali potreba za pričom ostaje ista. Mislim da danas imamo više prostora za različite glasove. I to je važno. Jer svaka priča nosi neku istinu.

Zašto bi publika trebalo da pogleda "Opasne veze"?

- Zato što je to priča koja vas ne pušta lako. Ima emociju, ima tenziju i ima likove koji ostaju s vama. To nije samo drama o ljubavi već o moći i izborima. Publika će ući u svet koji je lep, ali i opasan. I u kojem ništa nije jednostavno. A upravo takve priče najduže traju.

(Kurir.rs / TV Ekran / Nikola Dražović)

