Snimanje nove sezone jedne od najgledanijih domaćih serija "Radio Mileva" je u toku, a gledaoci već nestrpljivo očekuju nastavak priče koja je, kako kažu autori, u prethodnim sezonama izazvala snažne emocije. U fokusu novih epizoda biće i povratak lika Ljubinke, koji je, sudeći po reakcijama publike, ostavio snažan utisak.

Glumica Tijana Marković, koja tumači ovaj lik, kaže da je povratak Ljubinke izazvao veliko interesovanje. „Na moje veliko zadovoljstvo, a koliko vidim na društvenim mrežama i ovako koliko ljudi pišu i reakcije gledalaca, Ljubinka se vratila“, ističe Markovićeva. Dodaje da je lik vremenom dobio novu dimenziju: „Dobila je još jednu, kako da kažem, punoću i jednu novu boju i postala je ozbiljan član Milevine porodice“.

Promene su vidljive i u motivaciji samog lika. „Motiv prvobitni njen je bio: 'Sam' da se udam, sam' da se udam', a sada je: 'Sam' da nađem posô, sam' da nađem posô' i dalje govori: 'Produži, nisam zainteresovana!'“, objašnjava glumica.

Scenaristkinja Marijana Vićentić otkriva da Ljubinka u početku nije bila zamišljena kao stalni lik. „Ja sam Ljubinku osmislila i napisala 2020. godine i ona je bila zamišljena da bude epizodni lik... imala je svoj luk kroz tri epizode“, navodi Vićentićeva. Ipak, reakcije publike promenile su planove i lik Ljubinke je eksplodirao preko noći.

Govoreći o nastanku lika, scenaristkinja ističe da je Ljubinka u seriju unela poseban kontrast. „Želela sam da u taj kontekst gradske, urbane sredine, ubacim jedan kontrast. Ljubinka je postala lakmus papir različitih pogleda na život“, kaže Marijana Vićentić i dodaje da se lik suočava sa usamljenošću, ali i da uspeva da utiče na okruženje. „Ona stanare Rankeove zarazi svojom dobrotom i prilično je žestoka kada brani lična uverenja.“

Saradnja između glumice i scenaristkinje, kako ističu, bila je intenzivna. Bez Tijaninog talenta i njenog neverovatnog angažovanja lik Ljubinke drugačije bi izgledao, naglašava Vićentićeva, dodajući da je poseban izazov bio Ljubinkin jezik, koji predstavlja njenu „ličnu kartu“ u seriji.

Markovićeva navodi da je tokom rada imala prostora i za kreativnost: „Sve što će podržati sadržaj je dobrodošlo. A nekako sam je ja sada i prisvojila“. Ističe da je produkcija omogućila temeljnu pripremu, što nije uvek slučaj pri snimanju TV serija.

Govoreći o atmosferi na setu, kaže da je ona „porodična, pre svega radna“. „Koliko god mi delovali komično i lako, vrlo ozbiljno se radi“, ističe glumica i dodaje da serija ima posebnu vrednost jer okuplja porodicu pred malim ekranima.

U novoj sezoni gledaoce očekuju novi zapleti, ali i poznate priče. „Ljubinka se vraća i biće u moćnom tandemu sa likom Bebe“, najavljuje Vićentićeva. Nastavljaju se i priče u domu Majstorovićki, kao i ljubavne linije između omiljenih likova.

Sudeći po najavama, "Radio Mileva" se nastavlja oslanjajući se na prepoznatljiv humor, snažne likove i priče koje, kako autori ističu, odražavaju svakodnevicu.

Video: Serija "Sulejman Veličanstveni" na Kurir televiziji