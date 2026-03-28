Na Svetski dan pozorišta tradicionalno su dodelom nagrada završeni 51. Dani komedije u Jagodini. Publika je ove godine nepogrešivim sudom i visokom ocenom 4,85 titulu najsmešnije predstave i nagradu "Miodrag Petrović Čkalja" dodelila "Protekciji" Branislava Nušića, u režiji Milana Neškovića.

Foto: Dragana Udovičić

S druge strane, stručni žiri je priznanje "Mija Aleksić" za najbolje pozorišno ostvarenje s pravom uručio predstavi "Švejk" Beogradskog dramskog pozorišta, u režiji Veljka Mićunovića. Posebno emotivan trenutak bila je dodela Zlatnog ćurana za životno delo bardu našeg glumišta Branimiru Brstini. Njegova poruka da festival treba čuvati za generacije koje dolaze snažan je podsetnik na važnost negovanja kulturnog nasleđa.

Katarina Marković Foto: Duško Miljanić

Tri ravnopravne nagrade za najbolje glumačko ostvarenje pripale su glumici Jeleni Đokić za ulogu Marte u predstavi "Udovica živog čoveka" Dušana Kovačevića, Katarini Marković za ulogu Mirandoline u istoimenoj predstavi Centra za kulturu Tivat i Ozrenu Grabariću, koji je igrao u predstavi "Švejk" Beogradskog dramskog pozorišta. Za režiju je nagrađen Andraš Urban, a za najbolje mlade glumce Iva Ilinčić i Lazar Dragojević.

Lazar Dragojević Foto: Nemanja Nikolić



- Ova lepa vest me je zatekla na dan pomena i, evo već 10 godina, nedostajanja najduhovitijeg, najnežnijeg, mog omiljenog partnera i prijatelja Marinka Madžgalja. Nagradu posvećujem njemu i njegovom umeću radovanja kako na sceni, tako i van nje - istakla je Jelena Đokić povodom nagrade.

Jelena Đokić Foto: Jakov Simović



Dodeljeno je i specijalno priznanje za kolektivnu glumačku igru u predstavi "Tvoje i moje" pozorišta "Boško Buha". U čast nagrađenih, Gradsko pozorište Jagodina odigralo je predstavu "Ko je ovde lud?" po motivima filma "Tok-tok", u režiji i adaptaciji Branislava Nedića.