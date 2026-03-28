U MTS dvorani u Beogradu održana je u petak veče dugo iščekivana premijera predstave "MRKI - nisam ti ispričao". Publika je imala priliku da svedoči duboko emotivnom komadu u režiji Anđelke Stević Žugić koji je glumac Marko Janketić posvetio svom ocu, velikanu našeg glumišta, Miši Janketiću. Na kraju izvođenja publika je brisala suze, ustala i pozdravila Janketića dugim, gromoglasnim ovacijama.

Marko Janketić ovacije

Da pruže podršku u ovom važnom i izuzetno intimnom projektu, u MTS dvoranu je došao veliki broj kolega iz sveta glume i umetnosti pisci Dejan Stojiljković, Slaviša Pavlović, glumice Tijana Marković, Anastasija Mandić i Anđela Jovanović, čime su pokazali snažno zajedništvo i poštovanje prema onome što je Marko doneo na scenu.

Foto: Anđela Zebić

Ko porođaj

Tekst za ovu predstavu je uobličio pisac Dejan Stojiljković, koji je rad sa Markom opisao kao snažnu emotivnu identifikaciju, napominjući kakav je zapravo zadatak stavljen pred glumca:

Foto: Laguna



- Pisac je onaj koji ovaj učini ženu trudnom, a onda glumac to što pisac napisao mora porodi. Imajući u vidu dubinu intimne priče, Stojiljković objašnjava težinu tog zadatka: "I onda je glumcu mnogo teže".

Foto: Vladimir Šporčić

Odluka da Marko progovori o svom ocu kroz pozorišni izraz donela je publici jednu sasvim novu dimenziju slavnog glumca.

"Strašno mi je drago što se odlučio tako da ovaj da posveti svom ocu, jer ovaj kako da kažem ja Mišu Janketića znam, svi ga znamo na jedan način". Pisac ističe da se kroz predstvu razbija mit i stvara intimnija slika: - A kad on govori te priče o njemu anegdotice, te onda upoznaš nekog potpuno trećeg Mišu. On se družio, naravno, pominju se tu i Gaga Nikolić i Prele, ali i neki automehaničar i konobari.

Foto: Promo



Rad na tekstu obeležila je snažna identifikacija, jer su i pisac i Marko Janketić izgubili očeve u sličnom životnom periodu. Piščeva omiljena anegdota je ona iz Markovog detinjstva, kada je on došao da se žali nakon svoje prve tuče, a Miša mu rekao: "Sad si čovek, srećne ti rane, junače".

Predstava "MRKI - nisam ti ispričao" nije samo iskrena priča o odnosu oca i sina, već i svojevrsni vremeplov. Kako Stojiljković zaključuje, to je "jedna lepa posveta jedna i posećanje jedno na jedan stari Beograd kog nema" , donoseći publici onaj "beogradski duh koji ide i kroz Momu Kapora i Duška Radovića".

Foto: Anđela Zebić



Posebnu dimenziju predstavi dala muzika slavnog mađarskog romskog sastava Kurina Trio. Muzika je ovde ravnopravan partner svega što se na sceni dešava, a izuzetna virtuoznost čuvene braće Kurina, moćne improvizacije i emotivnost svake njihove izvedbe, čitavoj atmosferi daju posebnu boju. Muzika ovde ne ilustruje emociju, već je produbljuje i podiže.

I Marko nije krio da je imao tremu.

- Na sceni ne stojim kao lik iz tuđeg teksta, već sopstvenim ličnim imenom i prezimenom. Govorim o odnosu sa ocem onako kako ga danas, sa ove vremenske distance, razumem i osećam. Biće mnogo smeha, ali i onog zbog čega se stegne grlo. Moram priznati da nisam bio siguran kako će publika reagovati na ovako ličnu priču. Jeste lično, ali je istovremeno i univerzalno. Zato me raduje što su ljudi prepoznali tu iskrenost i poželeli da dođu. Susret sa publikom čekam sa velikim uzbuđenjem, ali i sa tremom i osećajem odgovornosti - izjavio je pred prvo izvođenje u svom rodnom gradu.

Gostovanja u aprilu

Premijeri su prisustovali članovi najuže porodice Marka Janketića, majka Svjetlana, supruga Marija i sestre Iva i Milica...

Porodica Janketić Foto: Anđela Zebić

Nakon rasprodatih premijere i reprize u Beogradu, "Mrki - nisam ti ispričao" nastavlja svoj put u brojnim gradovima Srbije, među kojima su već u aprilu Čačak, Aranđelovac, Pančevo.

