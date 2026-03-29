Slušaj vest

Borba za potomstvo ne poznaje ni mesto ni vreme, a intimnu traumu triju žena dirljivo je dočarao reditelj Milčo Mančevski u filmu „Vrba“ iz 2019. godine. Iskoristivši drvo vrbe kao simboliku ranjivosti, ali i prilagodljivosti, Mančevski je prikazao portret tri protagonistkinje koje se savijaju pod pritiskom društva i očekivanja, ali istovremeno pokazuju neverovatnu izdržljivost.

Kroz „Vrbu“ pratimo tri žene u dva istorijski odvojena razdoblja koje ipak povezuje težnja za majčinstvom. Triptih započinje Donkom i Milanom, parom iz srednjovekovnog Skoplja, koji u očaju zbog nemogućnosti začeća odlaze lokalnoj vračari. Ona će im kroz bizaran i mračan ritual doneti dete, ali će tražiti nezamislivu žrtvu. Kletva koja će pasti na porodicu zbog neispunjenog obećanja preliće se i na druge dve protagonistkinje.

Druga priča vodi nas u savremeno Skoplje u kojem se Rodna i Branko sa neplodnošću bore u klinikama za potpomognutu oplodnju. Par će uskoro začeti blizance, ali će se naći pred nemogućim izborom – jedan od fetusa ima genetske anomalije. Prekinuti trudnoću i izgubiti oboje dece ili roditi i suočiti se sa teško bolesnim detetom? Kletva iz prve priče postaje okrutnost biologije i medicinska statistika.

U trećoj priči Mančevski povezuje Rodnu i njenu sestru Katerinu. Katerina i njen suprug odlučuju se na usvajanje deteta, petogodišnjeg dečaka. No, dečak je duboko traumatizovan, asocijalan i pokazuje agresiju. Katerina u sebi vodi bitku pokušavajući da dopre do dečaka koji je odbija i pri tome se pita da li je majčinska ljubav dovoljna da odmah zaceli rane?

Kroz svaku od ove tri priče reditelj provlači intimne bitke svake od žena, ali i društvene probleme – mit i praznoverje, savremenu medicinu i etiku, kao i usvajanje i traumu. Svaka od ovih junakinja prolazi kroz jednaku bol u želji da se ostvari kao majka. Film takođe jasno pokazuje žensko telo kao bojište. Iako protagonistkinje uz sebe imaju partnere, one su te koje trpe invazivne procedure, sram, osudu društva i fizičku žrtvu.

I Rodna i Katerina i Donka ne pokušavaju da promene svet i društvo oko sebe. Njihova borba za majčinstvo je intimna, lična i iscrpljujuća, i baš to ih čini pravim heroinama. Film „Vrba“ na dirljiv i upečatljiv način prikazuje kontrast koji ne zastareva – borbu parova da dobiju dete i nemogućnost ostvarivanja željenog nasuprot očekivanjima društva i lakoći sa kojom drugi zasnivaju porodicu.

Milčo Mančevski stvorio je težak film i duboko emotivno iskustvo, vešto još jednom prikazujući teme poput bola i ljubavi. Ova potresna i univerzalna priča čeka vas premijerno na KLASIKU, 30. 3. u 01:30.