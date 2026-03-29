Sinoćnja premijera „Žizele“ u izvođenju novosadskog Baleta, ostaje zapisana u istoriji srpskog baleta i teatra. Na velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta, nastupili su Marijanela Nunjez i Patricio Reve, prvaci londonskog Kraljevskog baleta i neprekosnovene baletske zvezde. Oni su na poziv direktorke Baleta Srpskog narodnog pozorišta, Aje Jung, igrali po prvi put u našem regionu, što je učinilo da brojni gosti dođu u Novi Sad. Ulaznice razgrabljene za samo nekoliko sati, do poslednjeg mesta ispunjena sala, uz mnogo mlade publike koja je sedela doslovce na podu – bili su znak da je na pomolu neverovatan baletski događaj.

Foto: Marija Erdelji

I zaista, u koreografskoj viziji Aleksandra Antonijevića i pod dirigentskom palicom Džejmsa Tagla, dogodila se magija, koju je publika netremice pratila, nagrađujući prizore i varijacije burnim aplauzima. Odlično uigran ansambl Baleta Srpskog narodnog pozorišta, kao i kompletna estetika predstave pomerali su lestvicu očekinja svakom narednom scenom. Svedeni i elegantni kostimi, koje je potpisao njujorški profesor Zoran Dobrić, predstavili su sasvim novi pravac, kakav osavremenjuje, ali ne narušava narativ i stilsku preciznost ovog romantičnog baleta.

Neprekidne ovacije, publika na nogama preko deset minuta, a zatim nepregledni redovi za autograme i fotografisanja, ostaju u pamćenju kao prizor koji se skoro nije dogodio na našim prostorima.

Pitali smo jutros Aju Jung za njene utiske, i ona nam je kratko rekla: „Novi Sad je juče bio centar sveta. Zbog naše premijere stigli su brojni gosti iz Beča, Londona, Vićence, Udina, Toronta... Nastup Marijanele Nunjez i Patricia Revea, učinio je da se za „Žizelu“ daleko čuje. Međutim, ovakve zvezde nose i ogromnu odgovornost za naš ansambl i direkciju. U dobroj sinergiji načinili smo korak od nekoliko milja, kojim smo dokazali našu posvećenost i energiju. Zahvalna sam igračima, autorskom timu koji je predvodio Aleksandar Antonijević, repetitorima i orkestru, Pokrajinskoj vladi i upravi Pozorišta. Za velike iskorake potrebno je imati partnere i ljude koji veruju u čuda. Od sutra nastavljamo sa izvođenjem „Žizele“, i pripremamo naše prvo gostovanje u Budimpešti!“.