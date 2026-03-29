Filmski centar Srbije objavio je najnoviju listu najgledanijih filmova u domaćim bioskopima tokom protekle nedelje, a podaci pokazuju da publika i dalje u ogromnom broju bira domaća ostvarenja. Na samom vrhu liste našao se najnoviji filmski hit "Žetva", dok i ostali domaći naslovi beleže impresivne rezultate. Za samo sedam dana "Žetvu", inspirisanu romanom "Srpsko srce Johanovo", pogledala su 18.453 gledaoca.

Kadrovi iz filma Sportsko srce

Na četvrtom mestu je komedija "Sportsko srce", koja za 14 dana prikazivanja beleži ukupnu gledanost od oko 30.000 ljudi. Iako se "Svadba" nalazi na šestom mestu ovonedeljne liste, ovaj film predstavlja apsolutni fenomen domaće kinematografije. Za samo dva meseca bioskopskog života "Svadbu" je pogledalo neverovatnih 680.000 posetilaca, čime je potvrdila status jednog od najvećih hitova sezone.

Trenutno se u domaćim bioskopima prikazuju dva ostvarenja koja ne smete propustiti - "Biće novih leta" i "Obraz".

