U Ložionici je danas održano prolećno izdanje humanitarnog AfterLight Art Marketa pod nazivom „Bloom Era“ koje je okupilo više od 4.000 posetilaca i preko 60 izlagača.

Publika je imala priliku da istraži raznovrsnu ponudu autorskih radova od vizuelnih umetnosti i fotografije do keramike, nakita i savremenog dizajna.

Posebnu pažnju privukao je humanitarni segment događaja, realizovan u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U okviru njega, štićenici Centra u Zvečanskoj učestvovali su u kreativnim radionicama zajedno sa umetnicima, dok je publika imala priliku da se uključi kroz donacije i kupovinu radova na humanitarnom štandu.

Humanitarnom programu pridružili su se i muzički izvođači, koji su kroz neformalno druženje i učešće u radionicama sa decom dodatno doprineli atmosferi solidarnosti i zajedništva.

Program je upotpunjen i interaktivnim audio sadržajem, koji je prostoru dao novu dimenziju i omogućio posetiocima da umetnost dožive na drugačiji, neposredniji način.

AfterLight Art Market još jednom je pokazao kako umetnički događaj može istovremeno biti i mesto susreta, razmene i podrške, spajajući kreativnost sa konkretnim društvenim doprinosom.

