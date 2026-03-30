Marta Bogosavljević i Svetozar Cvetković u predstavi Kako sam naučila da vozim, Milano 2026

Hartefakt je proteklog vikenda gostovao u Milanu, gde je na prestižnom Trijenalu izveo svoju nagrađivanu predstavu "Kako sam naučila da vozim". Tokom 28. i 29. marta 2026. godine, publika je imala priliku da pogleda četiri rasprodata izvođenja, koja su privukla veliku pažnju italijanske publike.

"Ovo je predstava o oproštaju"

Na sceni su nastupili nagrađivani glumački duo Marta Bogosavljević i Svetozar Cvetković, u režiji Tare Manić. Predstava prati odraslu ženu koja se priseća svog detinjstva i složenog odnosa sa svojim tečom, otvarajući teme ljubavi, poverenja, povređivanja i ličnih granica. Režija Tare Manić donosi intiman i nežan scenski jezik, koji publiku vodi kroz složene emocije i delikatne trenutke priče.

Predstava Kako sam naučila da vozim u Milanu Foto: Marko Stojanović

"Ovo je predstava o oproštaju, iako znamo koliko je on ponekad nemoguć. Nadam se da će publiku podstaći na razmišljanje i ohrabriti je", istakla je rediteljka Tara Manić.

Radionica "Nežnost kao metod"

Pored predstave, Manić je tokom boravka u Milanu održala i radionicu za mlade umetnike pod nazivom "Nežnost kao metod". Radionica je bila posvećena radu sa osetljivim temama u pozorištu, uključujući pedofiliju, incest i tretman ženskog tela na sceni, pružajući nove alate i inspiraciju mladim umetnicima za rad sa zahtevnim i važnim društvenim temama.

Trijenale u Milanu, osnovano 1923. godine, važi za jedno od najznačajnijih mesta susreta savremene umetnosti i dizajna u Evropi. Njegov FOG festival, sada u svojoj osmoj godini, pruža platformu za inovativne forme u pozorištu, performansu, igri i muzici, i postao je nezaobilazna tačka savremene scene.

Hartefakt je već ranije gostovao u Milanu sa predstavom "Naš sin", koja je osvojila publiku i nagrade na brojnim regionalnim i evropskim festivalima. Ovogodišnje učešće još jednom potvrđuje međunarodni domet i značaj Hartefaktovih produkcija.

