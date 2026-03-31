Bred Pit iza sebe ima više od trideset godina karijere u Holivudu gde je snimio brojne uspešne filmove u kojima je igrao glavnu ulogu. Međutim, zanimljivo je da je prvu glavnu ulogu snimao u bivšoj Jugoslaviji, tačnije na crnogorskom primorju.

Glumac je rođen u Oklahomi, a 1987. doselio se na Beverli Hils u Kaliforniji. Šest godina je studirao glumu, a 1988. dobio je svoju prvu glavnu ulogu u "Tamnoj strani sunca" u kojoj glumi mladog Amerikanca kojeg porodica vodi na Jadran kako bi se izlečio od kožne bolesti.

Dolazak na Jadran i Marakanu

Film je sniman u Kotoru i njegovoj okolini u leto 1988. godine, a zbog raspada Jugoslavije objavljen je tek 1997. godine. Film "Tamna strana sunca" je američko-jugoslovenski film iz 1988. godine reditelja Božidara Bote Nikolića, a scenario su po priči Nikole Jovanovića napisali Endrju Horton i Željko Mijanović.

Glavne uloge u filmu tumače Bred Pit, Šeril Polak i Gaj Bojd.

Bred Pit igra Rika Klejtona, mladića koji pati od retke kožne bolesti i koji na Jadranu uči važne životne lekcije, a njegovu majku igra Milena Dravić. Uz njih u filmu glume i Gorica Popović i Sonja Savić.

Reditelj Božidar Nikolić je od 400 kandidata za glavnu ulogu izabrao Breda Pita, a glumac je bio veoma srećan zbog izbora, premda je plaćen samo 1523 dolara za sedam nedelja snimanja.

- Ja sam otkrio Breda Pita. Bio sam u Metro Goldvin Majeru, i od četiri stotine glumaca koji su bili na kastingu za ovaj film, izabrao sam njega. U najužem izboru bila su trojica glumaca, i tada nisam imao dilemu da li ću mu dati ulogu. Kada sam mu saopštio da je izabran, Pit je otrčao do travnjaka i počeo da skače od sreće i pravi kolutove. Početkom devedesetih, kada je Crvena zvezda harala Evropom, došao je u Beograd da me poseti. Odveo sam ga na utakmicu, ne sećam se tačno s kim je Zvezda igrala. Bio oduševljen kada je na "Marakani" video 100.000 ljudi i glasno je navijao za Zvezdu - prisećao se poznati reditelj u intervjuu za "Pres".

Niko od njih nije ni slutio da će Pit jednog dana postati najveća holivudska zvezda. Ipak, posle snimanja Bred je početkom devedesetih posetio Beograd i Božidara Nikolića, a Miloš Timotijević otkrio je da superstar umalo nije poginuo na tom snimanju.

- Sreli smo se na nekoj žurki povodom premijere u Njujorku. Sedeli smo i pričali kada sam ga pitao da se slikamo. Ispostavilo se da nisam nešto ni najbolje ispao (smeh). Ali nema veze - pričao je Timotijević svojevremeno za Kurirov TV Ekran.

Timotijević o saradnji sa Bred Pitom

Nepokretnu majku Breda Pita u filmu je tumačila Milena Dravić, a Gorica Popović je bila njihova kućna pomoćnica. Pit nije zaporavio kako je počela njegova međunarodna karijera.

- Pričali smo o Boti i delfinu Joci. Veoma se rastužio kada sam mu rekao da ga je neko otrovao, a onda mi je ispričao da mu je Joca spasao život tada u Boki na snimanju filma. Dok je ronio, udario ga je u glavu, pa je brzo izronio, a onda je Bred shvatio da je pored njih prošla ajkula i da je delfin samo hteo da ga spase. Stekao sam utisak da je čovek na mestu, zato je i velika zvezda - ispričao je Timotijević.

Režiser Božidar Bota Nikolić (preminuo 13. maja 2021. godine) prisećao se svojevremeno situacije oko objavljivanja filma:

- Zbog izbijanja rata u tadašnjoj Jugoslaviji, „Tamna strana Sunca“, nažalost, ovde nikada nije prikazana, a američku premijeru je doživela tek 1997. Meni su, zapravo, Amerikanci ukrali taj film, jer sam ja njegov suvlasnik, a nikada mi nisu dali ni dinara. Ali danas mogu da kažem da u karijeri ne žalim gotovo ni za čim - izjavio je on jednom prilikom.

- Bred mi je rekao da mu je uloga u mom filmu promenila život, a da je red da se on meni sada oduži i pomogne mi. Imam ideju da snimim mjuzikl "Snežana i sedam patuljaka". Objasnio sam mu da me za tu priču vežu posebne uspomene. Igrao sam kao dete patuljka u opereti "Snežana i sedam patuljaka". Otpevao sam mu pesmu patuljaka.

Međutim, kompanija „Dizni“ je snimila film i nije bilo smisla da se takmičimo s njima. Bred je tražio da radimo nešto drugo. Siguran sam da bismo snimili dobar film. Ubediću ga da to treba da snimimo. Za naše prilike to je ogroman novac, a njemu tri miliona nije veliki novac - rekao je režiser Božidar Nikolić, ali to nažalost, nije dočekao jer je preminuo pre 5 godina.

