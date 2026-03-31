Život Bore Stankovića započeo je u tišini jedne stare vranjanske kuće, među zidovima koji su pamtili i radost i tugu – i upravo tu, u tom dvorištu i pod tim krovom, oblikovana je duša pisca koji će zauvek obeležiti srpsku književnost.

Kuća u kojoj je rođena književnost

Borisav Stanković rođen je 31. marta 1876. godine u domu koji je još 1855. podigla njegova baka Zlata. Ta kuća i danas stoji u Baba Zlatinoj ulici, koja s razlogom nosi ime žene koja je bila stub njegovog detinjstva i najveća podrška u najranijim godinama.

Bora Stanković rođen je u kući koju je 1855. podigla njegova baka Zlata. Danas ulica u kojoj se nalazi ova zgrada nosi ime Baba zlatina ulica, a pretvorena je u muzej

Otac Stojan bio je obućar, skroman i vredan čovek, dok je majka Vaska poticala iz bogate trgovačke porodice. Ipak, sudbina je brzo promenila tok njegovog života – već kao dečak ostao je bez oba roditelja, pa je brigu o njemu preuzela baka. Upravo zbog nje, u Vranju su ga znali kao „Bora Zlatin“.

Priče koje su stvorile velikog pisca

Baka Zlata nije bila samo staratelj – bila je čuvar jednog sveta koji je nestajao. Poticala je iz stare, ugledne, ali osiromašene porodice i često je unuku pričala o „starom“ Vranju – o običajima, ljudima i životu kakav se više nije mogao videti.

Te priče duboko su se urezale u Borino pamćenje i kasnije postale temelj njegovog književnog izraza. Iako je kasnije retko dolazio u rodni grad, gotovo sve što je napisao nosilo je duh Vranja.

Kuća koja čuva duh jednog vremena

Porodični dom bio je građen u duhu tadašnje arhitekture – četvorodelna kuća sa otvorenim tremom i doksatom, ispod kog se nalazio ulaz u podrum. Zidovi su bili od bondruka sa ispunom od čatme, dok je krov bio pokriven ćeramidom.

Unutrašnjost je odisala toplinom i jednostavnošću. Gostinjska soba bila je najveća, uređena u polu-orijentalnom stilu, dok je odmah pored nje bila „Zlatina soba“, sa krevetom i razbojem – prostor u kojem se osećala prisutnost žene koja je obeležila njegov život.

Dvorište je bilo živo i puno detalja – stari dud, bunar, kaldrma, vinova loza i šimširi stvarali su ambijent koji je kasnije živeo u njegovim delima.

Sam Bora je o toj kući zapisao: „Naša kuća beše stara, široka, suva, glomazna i zaudaraše na čađ. S ulice bila je ograđena visokim zidom…“

Život obeležen gubicima

Bora je imao mlađeg brata Timotija, koji je preminuo još u ranom detinjstvu. Otac mu umire 1881. godine, majka dve godine kasnije, pa njegov svet postaje sveden na jednu osobu – baku.

Kada je i ona preminula 1896. godine, ostao je potpuno sam. Taj trenutak ostavio je dubok trag u njegovoj duši.

„Poslednja duša koja postojaše za me… baba moja, umrla je!“, zapisao je potresen.

Iste godine odlazi u Beograd, gde upisuje studije i započinje novo poglavlje života.

Kuća koju je morao da izgubi

Zbog teške materijalne situacije, Bora je bio primoran da proda porodičnu kuću lokalnom svešteniku. Taj čin bio je bolan, ali neizbežan – ostao je bez doma, ali ne i bez uspomena.

Sve ono što je izgubio u stvarnosti, sačuvao je u svojim delima.

Od zaborava do večnosti

Početkom XX veka kuću je otkupila opština, ali je dugo bila zapuštena i prepuštena vremenu. Tek 1966. godine započeta je njena obnova, a već naredne godine otvoren je Muzej Bore Stankovića.

Danas ova kuća, u okviru Narodnog muzeja u Vranju, predstavlja jedno od najvažnijih mesta sećanja na velikog pisca i njegovo delo.

Nasleđe Bore Stankovića duboko je utkano u identitet Vranja. Njegovo ime nose gimnazija, gradska biblioteka i pozorište, dok se njegov spomenik nalazi na centralnom mestu u Gradskom parku.

Jedna od glavnih gradskih saobraćajnica nosi njegovo ime, a kulturni život grada obeležavaju manifestacije poput „Borinih pozorišnih dana“, „Borine nedelje“ i književne nagrade „Borisav Stanković“.

Video: Predstava "Koštana" koja se izvodi u okviru Borinih pozorišnih dana