Ansambl narodnih igara i pesama Srbije "Kolo" održaće koncert "Trag igre" u utorak, 31. marta, od 20 sati u Centru za kulturu "Vlada Divljan", a posetioci će imati priliku da vide gradske i varoške igre koje se danas retko izvode.

Repertoar starogradskih i narodnih igara

Program otvara starogradska "Beograđanka", dok su na repertoaru i Knez Mihailovo kolo, kao i srpski kadrili "Šet'o sam gore – dole po zelenoj travi" i "Devojka se u Drenovcu kupala". Pored gradskih igara, publika će videti i Vranjansku svitu, igre iz Timočke krajine i okoline Vladičinog Hana, kao i Đurđevdanske običaje iz Podgrmeča, Čobansko nadigravanje i splet tradicionalnih melodija u izvođenju Narodnog orkestra.

Elegancija urbanih sredina na sceni

Trag igre Foto: Privatna arhiva

Direktor ansambla dr Zdravko Ranisavljević ističe da je posebnost koncerta upravo u tome što se na sceni, pored tradicionalnih seoskih igara, prikazuje i elegancija urbanih sredina. Ove koreografije oživljavaju duh gradskog i varoškog života i pokazuju bogatstvo narodne igre uz autentičnu muziku i kostime, naveo je Ranisavljević.

Osam decenija očuvanja tradicije

Ansambl "Kolo" osnovan je 1948. godine i prvi je profesionalni ansambl tradicionalnih igara na prostoru bivše Jugoslavije, i punih 78 godina ima vodeću ulogu u očuvanju i promociji srpskog folklornog kulturnog nasleđa. Tokom skoro osam decenija rada "Kolo" je nastupalo širom sveta, uključujući i prestižne scene poput Metropolitena, Karnegi hola i Boljšoj teatra.

Za koncert "Trag igre" vlada veliko interesovanje publike. Ulaznice su u prodaji preko Ticket-a i na blagajni Centra za kulturu "Vlada Divljan".

