Otkrivena dugo čuvana tajna „Sivog doma“: Snimljen je i film, ali publika ga nikada nije videla
Serija „Sivi dom“ostala je upamćena kao jedno od najmračnijih i najupečatljivijih ostvarenja jugoslovenske televizije. Iako je premijerno emitovana još 1986. godine, mnogi i danas ne znaju da je po istoimenoj priči snimljen i film koji nikada nije stigao do bioskopa.
Upravo ta manje poznata činjenica ponovo je probudila interesovanje za kultnu seriju koja je ostavila snažan trag na domaćoj publici.
Serija koja je pomerila granice na televiziji
„Sivi dom“ je jugoslovenska igrana TV serija nastala u produkciji Televizije Beograd, a prvi put je prikazana u programu JRT-a 1986. godine.
Radnja prati život štićenika Vaspitno-popravnog doma za decu i omladinu u Kruševcu, a iza ovog projekta stajali su scenarista Gordan Mihić i reditelj Darko Bajić. Serija je već tada privukla veliku pažnju jer je predstavljala redak primer zatvorske drame na prostoru tadašnje Jugoslavije.
Pored toga, izdvajala se po veoma mračnoj atmosferi i eksplicitnim scenama nasilja, zbog čega je bilo i kritika, posebno zato što je emitovana u udarnom terminu.
Zoran Cvijanović i Žarko Laušević ostavili su snažan pečat
Jedan od najupečatljivijih utisaka na gledaoce ostavio je Zoran Cvijanović u ulozi psihopatskog štićenika Šojke. Ipak, scenarista Gordan Mihić u više navrata isticao je da se među brojnim sjajnim glumcima posebno izdvojio Žarko Laušević.
Kako je govorio, upravo je Laušević dobio jednu od najzahtevnijih rola u seriji.
- Iznad svih ostalih fantastičnih glumaca koji se pojavljuju u seriji, najviše se istakao Laušević. Imao je najtežu ulogu zbog koje tokom svih 12 epizoda gotovo da i ne progovara. Ta uloga ostavila je veliki pečat u njegovoj karijeri i mislim da nikad posle toga nije odigrao tako zahtevnu rolu - ispričao je Mihić.
Malo ko zna da je snimljen i film
Iako se „Sivi dom“ najviše pamti kao serija, po istoimenoj priči snimljen je i film koji nikada nije prikazan u bioskopima.
O toj manje poznatoj epizodi govorio je i Darko Bajić, koji je otkrio kako je uopšte došlo do ideje da se serijska priča pretoči u filmsku formu. Prema njegovim rečima, inicijativa je potekla od producenta Đorđa Zečevića.
- Sećam se da je producent Đorđe Zečević tada pitao Žarka Lauševića i mene: "Što ne napravite film od toga"? Mi smo to na kraju i uradili, ali on je završio direktno na VHS kaseti. Taj film se nikada nije prikazao nigde - ispričao je Bajić.
Nastao je i svojevrstan nastavak
Darko Bajić i Gordan Mihić dve godine kasnije nastavili su da obrađuju sličnu tematiku i snimili celovečernji film „Zaboravljeni“, koji se često posmatra kao svojevrsni nastavak priče iz „Sivog doma“.
Sama serija snimana je tokom 1984. i 1985. godine, dok je pred publiku stigla tek u februaru 1986.
