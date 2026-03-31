U Kliničkom bolničkom centru u Rijeci uspešno je primenjena nova metoda lečenja- hiperbarična oksigenoterapija (HBOT), kojom su sanirane ozbiljne zdravstvene komplikacije nastale tokom terapije osnovne bolesti kod pacijentkinje sa tumorom žučnih puteva, saopštili su iz bolnice.

Reč je o spisateljici Vedrani Rudan, koja je prva pacijentkinja na kojoj je ova metoda primenjena za lečenje komplikacija izazvanih terapijom tumora, piše Riportal.

"Naša pacijentkinja je pre godinu i po dana u drugoj ustanovi lečila metastaze na jetri SBRT metodom. Kao kasna nuspojava, razvila se velika ulceracija silaznog dela dvanaestopalačnog creva, koja nije reagovala na standardnu terapiju lekovima. Zbog hronične ulceracije izgubila je oko 15 kilograma, uz stalne i nepodnošljive bolove u stomaku i mučninu. To je značajno narušilo kvalitet života i otežalo dalje lečenje savremenom onkološkom terapijom.

Uprkos svim primenjenim terapijama, stanje se nije popravljalo. S obzirom na to da je HBOT ranije istraživan kao moguća terapija za posledice konvencionalne radioterapije, iako nikada nije primenjen kod komplikacija stereotaksijske radiohirurgije, odlučili smo, u dogovoru s pacijentkinjom, da pokušamo ovu metodu. Nakon terapije, pacijentkinja više nema bolove ni mučninu, dobila je na težini, a kontrolna gastroskopija pokazala je značajno poboljšanje stanja dvanaesnika", objasnila je načelnica Klinike za tumore, prof. dr Ivana Mikolašević, piše Riportal.

Iako postoje studije koje ukazuju na potencijalnu korist HBOT-a u lečenju posledica standardne radioterapije na digestivni sistem, u dostupnoj literaturi ne postoje podaci o primeni ove metode kod komplikacija stereotaktičke radiohirurgije abdomena i karlice. Prema saznanjima lekara iz Rijeke, ovo je prvi takav slučaj u svetu.

Stereotaktička radioterapija abdomena i karlice (SBRT) predstavlja metodu primene visokih i precizno usmerenih doza zračenja u kratkom vremenu, sa ciljem uništavanja tumorskog tkiva uz maksimalnu zaštitu zdravih struktura. Posebno je efikasna kod tumora jetre, pankreasa, nadbubrežnih žlezda i limfnih čvorova.

Kako se ova metoda sve češće koristi i produžava život onkoloških pacijenata, lečenje njenih kasnih nuspojava postaje sve važniji deo medicinske brige. Procene pokazuju da najmanje 25 odsto pacijenata koji su preživeli rak, ima smanjen kvalitet života zbog posledica terapije. Među najčešćim problemima su komplikacije u digestivnom sistemu, poput hroničnih ulceracija i lokalnih perforacija creva, koje se najčešće javljaju nekoliko meseci nakon SBRT terapije.

"Kod naše prve pacijentkinje definisan je terapijski protokol i već nakon tri dana stanje se značajno poboljšalo. Bolovi su prestali ili su bili minimalni, počela je da jede i već tokom prve nedelje počela je da dobija na težini", navodi prof. Mikolašević.

Iz KBC-a ističu da njihov Zavod za podvodnu i hiperbaričnu medicinu trenutno predstavlja jedini centar koji raspolaže kadrovima i opremom za zbrinjavanje i najtežih pacijenata. Terapija se sprovodi u ciklusima od 20, 30 ili 60 tretmana, pet dana u nedelji.

Klinika za tumore KBC-a Rijeka prva je u javnom zdravstvu Hrvatske uvela stereotaktičku radioterapiju jetre u redovnu kliničku praksu, jednu od najnaprednijih i tehnički najzahtevnijih metoda lečenja tumora. Nakon uspešne primene na mozgu i plućima, sada je u Rijeci moguće lečenje ovom metodom na gotovo svim delovima tela.

Povodom svog lečenja oglasila se i Vedrana Rudan.

"Već dve godine se lečim od karcinoma žučnih puteva i borim uz pomoć tima riječke onkologije koji ne odustaje. Ali čovek s vremenom klone. Pre dva meseca stanje mi se naglo pogoršalo. Mislila sam da je to napredovanje bolesti, ali u bolnici su mi rekli da je uzrok ozračeno dvanaestopalačno crevo. Imala sam strašne bolove, nisam mogla da dišem, nisam imala ni želju za hranom ni za vodom. Ležala sam po ceo dan i želela da sve prestane.

Suprug me jedne večeri odveo u bolnicu. Dežurna lekarka Ivana tražila je rešenje i rekla: "Sutra idete na Sušak da probamo terapiju u barokomori. Bićete prvi u svetu". Nisam želela više ništa da pokušavam, bilo mi je dosta svega. Ali već sledećeg jutra sam otišla na terapiju.

Posle nekoliko tretmana osetila sam glad. Za dve nedelje dobila sam deset kilograma. Danas hodam, jedem, pijem i ponovo živim. Jedino ne znam da li je ovo san ili stvarnost", napisala je Vedrana Rudan, piše Riportal.

