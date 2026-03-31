Svečana akademija Gimnazije ,,Bora Stanković“, kao i ,,Borini književni dani“ biće posvećeni znamenitom Vranjancu, piscu Bori Stankoviću.

Borin maraton
Programom je u maju planirano izvođenje predstava rađenih po delima Bore Stankovića pod nazivom ,,Borin maraton“, dok će u okviru manifestacije ,,Maj – mesec muzike“ biti organizovan koncert ,,Pesmom kroz Borino Vranje“.

Knjiga čuva ljude
Scenski prikaz pod nazivom ,,Vranjska pesma i reč Bore Stankovića“, biće priređeni u junu kada će biti održan i Dan biblioteke pod sloganom ,,Knjiga čuva ljude“.

Bora Stanković Foto: Foto: T.S.

Slika jednog vremena – Bora Stanković
U julu I avgustu planirana je ,,Likovna kolonija“ na kojoj će biti predstavljeni radovi na temu ,,Slika jednog vremena – Bora Stanković“. Planirano je održavanje radionica od januara do novembra animiranog filma ,,Bora“.

Bori u čast: likovno pripovedanje
U septembru će biti priređena izložba slika pod nazivom ,,Bora Stanković – vranjski pesnik“ i izložba dela likovnih umetnika sa motivima starog Vranja i Bore Stankovića ,,Bori u čast: likovno pripovedanje“. U oktobru će biti održani 46. ,,Borini pozorišni dani“, uz premijeru predstave ,,Tašana“, zatim predavanje prof. dr Gorana Maksimovića sa Filozofskog fakulteta u Nišu, a biće prikazan i dokumentarno - animirani film ,,Bora između strasti i tišine“.

Bora Stanković Foto: Foto: T.S.

U okviru ,,Književne kolonije“, u novembru je planirana aktivnost pod nazivom ,,Večnost Borine reči – reč koja traje“. Tokom cele godine, biće organizovano snimanje emisija o Vranju, koje će se prikazivati na nacionalnim televizijama.

Obeležavanje velikog jubileja znamenitog Vranjanca uz učestvovanje svih gradskih ustanova I institucija.

Pored Grada Vranja, u organizaciji obeležavanja jubileja učestvuju i sve gradske ustanove i institucije kulture i stvaralaštva.

