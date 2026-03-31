Duodrama "Mali bračni zločini", po tekstu Erika Emanuela Šmita, u režiji Filipa Grinvalda, biće izvedena 1. aprila u Narodnom pozorištu na sceni "Raša Plaović" (20.30) povodom 15 godina od premijere. Savremeni francuski pisac Šmit u ovoj "velikoj aferi života udvoje" u centar posmatranja postavlja modernog muškarca i ženu, razotkrivajući splet staromodnih i savremenih elemenata njihovih emotivnih i fizičkih odnosa. Zaplet komada nastaje u trenutku kada Liz, saznavši da joj suprug Žil ima amneziju, pokušava da iskoristi tu situaciju tako što nastoji da ga ubedi u nešto što se zapravo nije desilo.

Njih dvoje, ogrezli u banalnost svakodnevice, suočeni sa sopstvenom promašenošću davno zamrlih strasti, međusobno se kinje i zlostavljaju u ime ljubavi. S druge strane, dirljivo je kako za tom istom ljubavlju očajnički čeznu... Grinvald nije režirao komediju, već je uradio dramu o nezadovoljstvu i večitoj i neutoljivoj želji za blizinom. U recenzentskim osvrtima ističe se suptilno razotkrivanje partnerskih odnosa, dok precizna psihološka igra i napet dijalog čine noseće elemente predstave.

Posebno se izdvaja glumačka uigranost i minimalistički scenski pristup, kroz koje se u prvi plan iznosi složena dinamika bračnog odnosa i pitanje istine u intimnim vezama, dok se kao ključna vrednost predstave naglašava njena sposobnost da jednostavnim scenskim sredstvima otvori duboka pitanja ljubavi, moći i međusobne zavisnosti. Ovo će biti 192. izvođenje "Malih bračnih zločina", premijerno izvedenih 16. aprila 2011. godine na sceni "Raša Plaović", u kojima Liz i Žila sve vreme igraju Nela Mihailović i Boris Pingović.

Dramaturg je Željko Hubač, scenografiju je uradio Boris Maksimović, kostime Sara Kurtović, a dizajn zvuka Vladimir Petričević.

Na matičnoj sceni i gostovanjima predstavu je videlo oko 35.000 gledalaca.

Na 20. Međunarodnom festivalu malih scena i monodrame, održanom u decembru 2015. godine u Istočnom Sarajevu, Nela Mihailović je za ulogu Liz osvojila nagradu za najbolju glumicu.

