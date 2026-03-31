Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je danas sa gradonačelnikom Vranja Slobodanom Milenkovićem ugovor vredan 65 miliona dinara za sufinansiranje projekta rekonstrukcije objekta Haremluka, dela celine „Pašini konaci“ i istakao da je reč o projektu od nacionalnog značaja, te da je cilj da nova stalna postavka bude završena pre Specijalizovane izložbe Ekspo 2027.

Ministar Selaković je istakao da se simbolično obnova Haremluka, spomenika kulture od velikog značaja, odvija u godini koja je posvećena Bori Stankoviću, najznamenitijem Vranjancu u oblasti kulture, a povodom 150 godina od njegovog rođenja, te da je za ovaj projekat krajem prošle godine već obezbeđeno 10 miliona dinara.

„Prvo što smo uradili jeste da smo ovu godinu proglasili godinom Bore Stankovića, a obnovu Haremluka u okviru kompleksa Pašini konaci imenovali smo na Vladi projektom od nacionalnog značaja. To nam je pomoglo da određena sredstva usmerimo i u ovu namenu pre kraja prošle godine, a da danas mi potpišemo ugovor. Prošle godine smo obezbedili 10 miliona dinara, vrednost ugovora koji smo potpisali danas je 65, što je ukupno 75 miliona dinara“, rekao je Selaković.

Ministar je naglasio da se ovim ulaganjem pokazuje ozbiljna briga Ministarstva kulture i države o našem kulturno-istorijskom nasleđu, kao i o njegovom prezentovanju i predstavljanju na pravi način, posebno mladim generacijama, koje će u Vranju moći da posete i rodnu kuću Bore Stankovića, Narodni muzej i Selamluk, kao i Haremluk.

Selaković je rekao da je cilj da u obnovljenom Haremluku bude upriličena stalna postavka Narodnog muzeja u Vranju, te napomenuo da ovom muzeju nedostaje dobra muzejska retrospektiva istorije grada i srpske istorije na ovom području, te da će Ministarstvo pomoći da se ona realizuje.



Selaković je podsetio da je tokom njegove poslednje posete Vranju novembra prošle godine, sa predstavnicima Grada dogovrena obnova Haremluka i da se odmah krenulo u realizaciju, te da će pored ovih ulaganja i Grad Vranje obezbediti deo sredstava.

„Država i Grad Vranje zajednički obnavljaju ovaj deo kompleksa Pašini konaci“, rekao je ministar i dodao da se procenjuje da je vrednost izvođenja građevinsko-zanatskih radova obnove Haremluka oko 90 miliona dinara, a da tek predstoji postavljanje stalne postavke što će zahtevati dodatna sredstva.

„Cilj nam je da Narodni muzej u Vranju, sa ovom novom stalnom postavkom koja će sveobuhvatno pratiti istoriju Grada Vranja, bude otvorena pre velike Specijalizovane svetske izložbe Ekspo 2027. godine. U toku je izrada projekta i nastojaćemo da postavka bude urađena na nivou dostojnom 21. veka i da Vranje ima najbolju muzejsku postavku na jugu Srbije“, poručio je Selaković.

Ministar je najavio nastavak podrške Vranju kako bi se grad na kulturnoj mapi Srbije postavio onako kako to zaslužuje i sam Bora Stanković i njegovo veliko delo naglašavajući da se i obnova Haremluka sporvodi u čast velikog književnika.

„Koliko je ovo za nas velika i važna investicija, govori da su u prethodne četiri godine svi sektori, odnosno celo Ministarstvo kulture kroz različite programe i konkurse u Grad Vranje uložilo 68 miliona i 400.000 dinara, a mi sada samo na ovom jednom projektu ulažemo do ovog momenta 75.000.000 dinara“, rekao je Selaković.

Nakon potpisivanja ugovora ministar kulture i gradonačelnik Vranja obišli su Haremluk.

