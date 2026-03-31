



„Posebnu vrednost ovom jubileju daje izložba slika iz života i stvaralaštva Bore Stankovića 'Tragom ljudske duše' koja oživljava lik i vanvremensko Borino delo, kroz razglednice starog Vranja, Borine prepiske sa književnicima toga vremena, fotografije stvarnih ličnosti o kojima je pisao i brojne druge vredne eksponate, od kojih su mnogi prvi put pred očima javnosti“, rekao je Selaković.

Ministar je podsetio da je Bora Stanković živeo tek nešto više od 50 godina, da su prošli i dani osude a da je ostalo uvek živo, sveže i nemerljivo značajno književno delo ovog pisaca kao i da bi za srpsku književnost bez dela Bore Stankovića to bio ne samo nedostatak svedočanstva o Vranju i danima osmanske vlasti na izmaku, nego i nedostatak jedne velike univerzalne književnosti koja reflektuje najdublja osećanja ličnosti, kako bi slavni filozof Kjerkegor rekao: strah i drhtanje.



„Upravo je to prepoznao Ivo Andrić koji tvrdi da Stanković nije pisac koji se igra rečima, nego pisac koga reči bole. Zbog toga u velikoj knjizi srpske književnosti i kulture ime Bore Stankovića ima posebno mesto, kao i svako umetničko delo ispisano životom samim. Neka nam delo Bore Stankovića bude putokaz da čuvamo snagu reči i lepotu našeg jezika, jer čuvajući Stankovića čuvamo sebe“, zaključio je ministar Selaković otvarajući izložbu.