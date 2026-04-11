Tri godine od smrti poznate srpske glumice Ljiljane Sedlar navršilo se 21. marta. Svi je znamo po ulozi tašte Saše Popadića u seriji "Bolji život", međutim njena karijera bila je mnogo bogatija odigravši na desetine uloga.

Rođena 1. novembra 1943. godine u Beogradu, a kada je imala 25 godina udala se za dr Milana Sedlara 1968. S njim je otputovala u Ameriku zbog njegove specijalizacije, pa je u Vašingtonu pohađala gimnaziju.

Ljiljana Sedlar u seriji Bolji život:

Prvu ulogu na velikom platnu ostvarila je 1968. godine u filmu "Pod staklenim zvonom", nakon čega su se nizale role u "Otpisanima", "Moj tata na određeno vreme", "Žikina dinastija", "Razvod na određeno vreme", "Špijun na štiklama" i mnoge druge.

Ljiljana Sedlar je najprepoznatljivija po ulozi Dude Pavlović, čuvene džangrizave tašte Saše Popadića u kultnoj seriji "Bolji život". Pojavila se u 20 epizoda čuvene serije.

Poznata je i po ulozi u filmu “Kaži zašto me ostavi”. Poslednju ulogu ostvarila je 1998. godine u ostvarenju "Vraćanje" u kome je tumačila lik majke Nikoline devojke, nakon čega se penzionisala.

Bila je dugogodišnji član Beogradskog dramskog pozorišta. Bavila se kulturno-umetničkim radom u društvenim organizacijama. Jedno vreme je bila i upravnik Beogradskog dramskog pozorišta.

Nastupala je i na drugim beogradskim pozornicama.

