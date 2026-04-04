Glumica Mina Lazarević već decenijama važi za jedno od prepoznatljivih lica domaće scene, a publika je pamti po ulozi Čupke u kultnoj seriji Porodično blago, koja joj je praktično obeležila karijeru.

Postala majka sa 22, pa dobila ulogu života

Mina Lazarević u seriji Porodično blago je igrala svega dva meseca nakon porođaja.

Mina je jednom prilikom iskreno govorila o svom privatnom životu i početku karijere, otkrivši da je sa svega 22 godine dobila sina Luku iz veze sa džez pijanistom Aleksandarom Miletićem.

– Rodila sam sina sa 22 godine, i ne smatram da je to bilo prerano. Sa njim merim i život i karijeru. Samo dva meseca nakon porođaja stigla mi je uloga Čupke, što mi je kao mladoj, tek diplomiranoj glumici bilo od ogromnog značaja – ispričala je Mina u intervjuu za Story.

Mina Lazarević Foto: Nemanja Nikolić

Upravo ta uloga lansirala ju je među najpopularnije glumice i donela joj status miljenice publike.

Ljubav, brak i težak razvod

Brak sa Miletićem nije dugo potrajao, a Mina je kasnije sreću pronašla pored baletskog igrača Gorana Stanića. Njih dvoje su bili u braku od 2008. do 2017. godine, tokom kojeg su dobili dvoje dece – sina Marka i ćerku Ivu.

Mina Lazarević portret Foto: Zorana Jevtić

Ipak, njihov odnos završio se burno. Glumica se našla u centru pažnje javnosti kada su mediji pisali o razvodu koji je usledio nakon porodičnog nasilja, o čemu se dugo spekulisalo.

Malo ko zna njeno pravo ime

Iako je svi znaju kao Minu, pravo ime glumice zapravo je Mirjana Lazarević – što je čak bilo ispisano i na uvodnoj špici serije Porodično blago.

Mina Lazarević i Nebojša Glogovac u seriji Porodično blago Foto: RTS Printscreen

Nadimak Mina prati je od najranijeg detinjstva, a kako je i sama ispričala, nikada se nije pronašla u svom krštenom imenu.

– Ime Mirjana vuče koren iz reči „mirna“, „krotka“, „smerna“, a ja to definitivno nisam. Umem da budem krotka i smerna, ali mirna – nikako. Kako je govorio moj profesor, a na to me podsetila i Nada Blam, ja sam žena sa hiljadu lica – rekla je glumica.

